Майонез для здорового питания изобрели в Крыму

Создатели диетического продукта уверяют, что в нем отсутствуют искусственные ингредиенты.



Симферополь. Республика Крым. Майонез для тех, кто ведет здоровый образ жизни, разработали ученые Крымского федерального университета. Авторы рецепта утверждают, что в их соусе отсутствуют искусственные ингредиенты, сообщает RT.

Так, вместо химических ароматизаторов и консервантов в состав майонеза добавлены масляные экстракты и дистилляты эфиромасличного сырья из розмарина, сельдерея, укропа, базилика и других крымских растений.

Как рассказала доцент кафедры технологии и оборудования производства жиров и эфирных масел Елена Ножко, данные ингредиенты содержат большое количество эфирных масел и биологически активных веществ. Помимо пользы для организма, они предотвращают порчу продукта. Срок годности майонеза составляет один месяц. По словам специалистов, соус годится для здорового питания.

Также в состав майонеза входят купаж растительных масел, сухой яичный порошок, вода, гуаровая и ксантановая камедь. Две последние из указанных составляющих считаются пищевыми добавками из группы загустителей, но их получают естественным путем и вреда организму они не наносят.

Добавим, крымские ученые подтвердили соответствие продукта требованиям ГОСТ и запатентовали рецепт.