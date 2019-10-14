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Сезон ОРВИ и гриппа в России начался на две недели раньше

10:12, 14 октября, 2019
Дарья Снидкова
Сезон ОРВИ и гриппа в России начался на две недели раньше
10:12, 14 октября, 2019
Дарья Снидкова
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#здоровье\n#Россия.
Фото: flickr.com
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В нескольких регионах зафиксировали превышение эпидемиологического порога.

Москва. В России в 2019 году сезон ОРВИ начался на две недели раньше, чем в прошлом. Об этом пишут «Известия».

В своей оценке специалисты основываются на спросе населения на противопростудные и противовирусные препараты в сравнении с предыдущей неделей. В 2019 году люди чаще стали спрашивать такие лекарства на 35 неделе года, то есть с 26 августа по 1 сентября, следует из данных DSM Group. В этот период спрос увеличился на 44%. В 2018 и 2017 годах «сезон простуды» начался на 37 неделе.

В 2019 году пик пришелся на 16-29 сентября, в прошлых – в октябре.

Роспотребнадзор начал ежедневный мониторинг заболеваемости 1 сентября. Также специалисты ведомства уже зафиксировали случаи превышения эпидемиологического порога по респираторным заболеваниям в нескольких регионах.

Кампания по вакцинации населения от гриппа продолжается — прививки сделали более 30 млн человек.

Напомним, ранее диетолог Минздрава назвал продукты для укрепления иммунитета осенью.

10:12, 14 октября, 2019
Дарья Снидкова
156
0
#здоровье\n#Россия.

 

 

 


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