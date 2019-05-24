Из НИИ имени Вишневского выписали всех пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьево

Последняя пострадавшая будет наблюдаться у терапевта и пульмонолога.

Москва. Из НИИ имени Вишневского выписали последнюю пострадавшую в авиакатастрофе в Шереметьево. Об этом пишет RT.

Женщина в дальнейшем будет наблюдаться у терапевта и пульмонолога по месту жительства.

Напомним, самолет SSJ-100, следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся при посадке в Шереметьево. Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт отправления после того, как в самолет попала молния, из-за чего отключился автопилот.

В СКР возбудили дело. По мнению экспертов, в трагедии виновен экипаж воздушного судна. Также СМИ опубликовали переговоры пилотов с диспетчерами.

В результате происшествия погиб 41 человек, пострадавших доставили в НИИ.

7 мая сообщалось, что у всех пациентов наблюдается положительная динамика.