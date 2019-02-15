Насвай назвали приоритетной причиной заражения ульяновских суворовцев паразитами

Версия с зараженными продуктами не подтвердилась.

Ульяновск. Ульяновская область. Медики склоняются к версии, что ульяновские суворовцы заразились эхинококкозом из-за употребления насвая – некурительной смеси из табака и гашенной извести, иногда с добавлением куриного помета. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Версию заражения через продукты питания опроверг губернатор области Сергей Морозов.

«Сейчас изучаются все варианты, за исключением одного. Отброшен в полном объеме вопрос, связанный с заражением через продукты питания», — сказал он.

Однако выпускники училища не верят в версию с насваем. Сомневается в ней и специалист НИИ фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений Ирина Одоевская

«В принципе, от куриного помета заразиться данным заболеванием невозможно. В крайнем случае можно предположить, что куры имели возможность расклевать собачьи фекалии», - рассказала Одоевская.

Официальная версия пока не озвучена.

Мать одного из зараженного добавила, что черви были найдены в легких, печени, селезенке, глазах и мозге.

Некоторым студентам предстоит пройти операцию по удалению паразитов в 3-м Центральном военном клиническом госпитале им. А. А. Вишневского или же в Главном военном клиническом госпитале им. Бурденко.

Напомним, в январе 2019 года стало известно о массовом заражении эхинококкозом суворовцев ульяновского училища. Наличие червей зафиксировала флюорография у 20 курсантов. После повторной проверки цифра заболевших увеличилась до 26, некоторые СМИ пишут о 30.

Проверки не выявили нарушений санитарных норм или организации питания в училище.

Все военные училища страны получили директивы с требованием проверить состояние здоровья студентов и сотрудников.