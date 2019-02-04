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У 26 курсантов ульяновского Суворовского училища выявили эхинококкоз

09:37, 04 февраля, 2019
Дарья Снидкова
09:37, 04 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#дети\n#здоровье\n#Ульяновская область
Фото: Минобороны России
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Обследование прошли более 400 воспитанников.

Ульяновская область. В Суворовском военном училище в Ульяновской области у 26 курсантов диагностировали эхинококкоз. Подробности сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Напомним, 28 января воспитанников госпитализировали после плановой флюорографии, пишет РБК. Исследование показало патологию в легких, однако курсанты не жаловались на здоровье.

Специалисты областных ведомств организовали эпидемиологическое расследование, расходы на которое пообещало взять на себя Минобороны России.

На данный момент обследование прошли более 400 воспитанников. Поражение головного мозга не выявили ни у кого из заболевших. УЗИ показало кистозные изменения у одного человека. Отмечается, что у работников училища червей не нашли.

Губернатору области ежедневно докладывают о ходе проверки.

Работы продлятся до 6 февраля.

Эхинококкоз – это паразитарная инвазия личиночной стадией ленточного гельминта эхинококка. Оно поражает внутренние органы, в том числе печень, легкие, сердце, мозг и другие органы. В них образуются эхинококковые кисты.  

09:37, 04 февраля, 2019
Дарья Снидкова
339
0
#дети\n#здоровье\n#Ульяновская область

 

 

 


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