В Забайкалье сотрудники Роспотребнадзора скрыли превышение мышьяка в питьевой воде

Следователи возбудили дело.

Приисковый. Забайкальский край. Следователи Забайкальского края возбудили дело по факту сокрытия информации о превышении содержания мышьяка в воде. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

По версии следствия, летом 2018 года сотрудники краевого Роспотребнадзора выявили превышение допустимого содержания мышьяка до 40 раз в питьевой воде в поселке Приисковый. Зная это, ответственные лица не проинформировали органы местного самоуправления и органы исполнительной власти, тем самым скрыли факт опасности для жизни и здоровья людей.

В рамках дела следователи изъяли документы ведомства и потребовали должностные инструкции сотрудников.

Сейчас жителям поселка доставляют чистую питьевую воду. Расследование продолжается.