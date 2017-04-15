РПЦ поддержала идею особого меню для верующих школьников

По словам митрополита Илариона, пост никак не скажется на работоспособности детей.

Москва. Глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион заявил, что РПЦ поддерживает идею введения особого меню для верующих школьников России любых религий, сообщает Lenta.ru.

По словам митрополита, пост никак не навредит работоспособности учащихся.

«В том, что сейчас может появиться возможность у тех школьников, которые этого хотят, питаться в соответствии с требованиями своей религиозной традиции, я не вижу ничего плохого», - сказал митрополит Иларион.

Он уточнил, что нагрузки у взрослых ничуть не меньше, чем у школьников.

«При этом мы соблюдаем посты и не чувствуем, что это отрицательно сказывается на нашей работоспособности, наших умственных способностях», - добавил митрополит.

По его мнению, дети из верующих семей таким образом смогут сами или с помощью родителей решать, нужно им поститься или нет.

«Заставлять никто никого не будет», - подытожил митрополит Иларион.