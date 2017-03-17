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      21 ребенка госпитализировали в Дагестане после школьного обеда

      14:06, 17 марта, 2017
      Яна Шамаева
      14:06, 17 марта, 2017
      Яна Шамаева
      103
      0
      #дети\n#Роспотребнадзор\n#Дагестан\n#отравление
      103
      0

      Причиной отравления могла стать гречка.

      Дагестан. Россия. В Буйнакске республики Дагестан 21 ребенка госпитализировали после школьного обеда. 14 детей до сих пор находятся в больнице, пишет «Интерфакс».

      «Вчера к нам был доставлен 21 школьник с признаками кишечной инфекции. Их доставили в больницу на 12 каретах скорой помощи. Родители объяснили, что детям стало плохо после того, как они вернулись домой. Предварительно - причиной отравления стали гречка с курицей, которую дети ели в школьной столовой на обед», - сказал собеседник издания.

      Состояние пострадавших оценивают как стабильное. Факт массового отравления детей подтвердили в региональном Роспотребнадзоре.

      «В настоящее время специалисты Роспотребнадзора взяли пробы еды в школьной столовой. Также они оперативно выехали на склады, откуда поставляют в этой школу продукты питания, взяли пробы и отправили на экспертизу», - сказали в пресс-службе ведомства.

      14:06, 17 марта, 2017
      Яна Шамаева
      103
      0
      #дети\n#Роспотребнадзор\n#Дагестан\n#отравление
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