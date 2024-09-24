Подземные фермы по добыче криптовалюты нашли в Дагестане

Махачкала. Дагестан. Выкопанные под землей укрытия для незаконного майнинга начали находить в Дагестане. На них тайно добывалась криптовалюта, пишет ИА «Регнум».

Видео с обыском на одной из таких нелегальных майнинг-ферм в Сергокалинском районе показала в телеграм-канале пресс-служба правительства республики. В яме было установлено более 15 аппаратов, вырабатывавших биткоины и этериум для владельцев.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на совещании по подготовке объектов энергетики и ЖКХ к зиме призвал уделить выявлению и ликвидации подобных объектов «больше внимания и сил всех ответственных служб». Для незаконной добычи электронных валют потребляются значительные объемы электроэнергии, которую владельцы майнинг-ферм получают за счет несанкционированных подключений. Кроме подземных укрытий, для незаконного бизнеса используются передвижные установки.

Агентство сообщает также, что несколько точек по добыче криптовалюты, которые создавали большую нагрузку на электрические сети в Дагестане, были выявлены в январе 2024 года в Кировском районе Махачкалы. На одной из майнинг-ферм энергетики и правоохранители изъяли 250 аппаратов. Отмечается, что они стали причиной перегруза сети на линии электропередачи подстанции «Полигон Солнце», где работали два силовых трансформатора мощностью по 6,3 МВА.