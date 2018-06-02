play
pause
  • $ 62.21 ↑
  • € 72.72 ↑

Копию «Йошкина кота» установили в Симферополе

18:00, 02 июня, 2018
Дарья Саушина
18:00, 02 июня, 2018
Дарья Саушина
134
0
#Крым\n#Симферополь\n#праздники
Фото: simadm.ru
134
0

Бронзовую скульптуру крымской столице подарила Йошкар-Ола.

Симферополь. Крым. В Симферополе установили точную копию скульптуры «Йошкин кот». Как сообщает пресс-служба администрации города, торжественная церемония открытия прошла в День города. Бронзовую композицию весом в 150 кг крымской столице подарила Йошкар-Ола.

Сидящий на скамейке кот является талисманом центра Марий Эл. В Симферополе Йошкин кот поселился на улице Екатерининской, в районе пересечения с проспектом Кирова. Скульптура является точной копией объекта, установленного в Йошкар-Оле, её авторы - Анатолий Ширнин и Сергей Яндубаев.

18:00, 02 июня, 2018
Дарья Саушина
134
0
#Крым\n#Симферополь\n#праздники

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

У пятерых сотрудников ресторана «Династия» в Ижевске заподозрили сальмонеллез

18:10, 01 июня, 2018
3472

Олимпийской чемпионке из Удмуртии Алине Загитовой подарили 4-комнатную квартиру

40480
12:46, 28 мая, 2018

Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова рассказала о взаимоотношениях с Тутберидзе

17791
17:15, 28 мая, 2018

Пьяный школьник в Ижевске угнал грузовик и врезался в столб

15707
15:16, 27 мая, 2018

О тренере, новой программе, экзаменах и Масару: фигуристка Загитова в Ижевске ответила на вопросы журналистов

11815
22:56, 27 мая, 2018

Сергей Шнуров выложил в Instagram стихи о разводе с женой

13:50, 26 мая, 2018
2535

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не может представить свой уход от Тутберидзе

2467
22:26, 27 мая, 2018

Четверо российских военных погибли в Сирии при обстреле боевиков

2222
13:25, 27 мая, 2018

В Третьяковской галерее вандал повредил знаменитую картину Репина

2211
12:07, 26 мая, 2018

«Прямая линия» с Владимиром Путиным пройдет 7 июня

2039
10:15, 27 мая, 2018

Названы пять лучших книг за последние полвека

18:05, 27 мая, 2018
2341

Харви Вайнштейн заплатил миллион долларов и вышел на свободу

2201
10:59, 26 мая, 2018

В Пханмунджоме состоялась вторая встреча глав КНДР и Южной Кореи

2084
17:38, 26 мая, 2018

Американский боец Джефф Монсон получил российское гражданство

1784
12:24, 29 мая, 2018

Бежавших из немецкого зоопарка хищников выследили и поймали с помощью дрона

1185
19:45, 01 июня, 2018

Мультимедиа

Концерт и салют 1 июня 2018 года в Ижевске

Футбольный матч между воспитанниками интерната и звездами «Первого канала»

День защиты детей с Первым каналом

01 июня, 2018