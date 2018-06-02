Копию «Йошкина кота» установили в Симферополе

Бронзовую скульптуру крымской столице подарила Йошкар-Ола.

Симферополь. Крым. В Симферополе установили точную копию скульптуры «Йошкин кот». Как сообщает пресс-служба администрации города, торжественная церемония открытия прошла в День города. Бронзовую композицию весом в 150 кг крымской столице подарила Йошкар-Ола.

Сидящий на скамейке кот является талисманом центра Марий Эл. В Симферополе Йошкин кот поселился на улице Екатерининской, в районе пересечения с проспектом Кирова. Скульптура является точной копией объекта, установленного в Йошкар-Оле, её авторы - Анатолий Ширнин и Сергей Яндубаев.