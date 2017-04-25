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      В Москве приступили к тестированию финского электробуса

      17:22, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      17:22, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      102
      0
      #общество\n#транспорт\n#Москва\n#город\n#Тестирование\n#испытание
      Фото: twitter.com/GUP_MosGorTrans
      102
      0

      Для подзарядки ему требуется всего 4-10 минут.

      Москва. В Москве в течение месяца будут тестировать быстро заряжающийся финский электробус Linkker. Тестовую модель предоставила компания HSL из Хельсинки, сообщает «Интерфакс».

      Гендиректор «Мосгортранса» Евгений Михайлов отметил: «Особенность транспортного средства состоит в концепции быстрых распределенных зарядок на маршруте (на специальных станциях и от контактной сети) в сочетании с небольшими аккумуляторными батареями. Таким образом, мы рассматриваем вопрос интеграции электробуса в существующую инфраструктуру столичного электротранспорта».

      По его мнению, данная концепция способствует существенному уменьшению размеров, массы и стоимости аккумуляторных батарей.

      Linkker имеет 50-километровый запас хода и заряжается в течение 4-10 минут вовремя остановок на рейсе. Электробус оснащается системой климат-контроля, имеет низкий уровень пола и вмещает до 77 пассажиров. Такие транспортные средства успешно эксплуатируются в Хельсинки, Турку, Копенгагене и ряде других скандинавских стран. 

      17:22, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      102
      0
      #общество\n#транспорт\n#Москва\n#город\n#Тестирование\n#испытание
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