В Москве приступили к тестированию финского электробуса

Для подзарядки ему требуется всего 4-10 минут.

Москва. В Москве в течение месяца будут тестировать быстро заряжающийся финский электробус Linkker. Тестовую модель предоставила компания HSL из Хельсинки, сообщает «Интерфакс».

Гендиректор «Мосгортранса» Евгений Михайлов отметил: «Особенность транспортного средства состоит в концепции быстрых распределенных зарядок на маршруте (на специальных станциях и от контактной сети) в сочетании с небольшими аккумуляторными батареями. Таким образом, мы рассматриваем вопрос интеграции электробуса в существующую инфраструктуру столичного электротранспорта».

По его мнению, данная концепция способствует существенному уменьшению размеров, массы и стоимости аккумуляторных батарей.

Linkker имеет 50-километровый запас хода и заряжается в течение 4-10 минут вовремя остановок на рейсе. Электробус оснащается системой климат-контроля, имеет низкий уровень пола и вмещает до 77 пассажиров. Такие транспортные средства успешно эксплуатируются в Хельсинки, Турку, Копенгагене и ряде других скандинавских стран.