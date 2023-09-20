Смерть актера Янина подтвердили в Российском академическом Молодежном театре

Москва. Ушел из жизни актер Алексей Янин. Артист умер на 41-м году жизни, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на пресс-службу Российского академического Молодежного театра (РАМТ).

На официальной странице РАМТ в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что о смерти рассказали родственники Алексея Янина.

«Со 2 сентября он находился в реанимации, но сердце не выдержало <…> О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно», — говорится в некрологе..

8 лет назад артист пережил тяжелый инсульт, последствия которого могли послужить причиной столь ранней кончины.

В начале сентября в СМИ распространилась ложная информация о смерти Янина. Позднее ее опровергла супруга актера, которую, как оказалось, ввели в заблуждение сотрудники похоронного агентства.

Алексей Янин окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Известен ролями в фильмах и сериалах «Судья», «Сильнее судьбы», «С любимыми не расстаются», «Клуб», «Дочки-матери», «Опережая выстрел».