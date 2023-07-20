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Ушел из жизни исполнитель роли Японца в фильме «Республика ШКИД»

14:32, 20 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Ушел из жизни исполнитель роли Японца в фильме «Республика ШКИД»
14:32, 20 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
34
0
#культура\n#артисты\n#кино\n#знаменитости\n#российское кино\n#смерть\n#некролог
Фото: кадр из фильма «Республика ШКИД»
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Вячеславу Голубкову было 73 года.

Санкт-Петербург. Стало известно о смерти актера театра и кино Вячеслава Голубкова, известного советскому зрителю по фильму «Республика ШКИД». 73-летний артист умер 19 июля, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Новомосковского театра драмы.

Вячеслав Голубков окончил Кемеровское музыкальное училище по курсу актерского мастерства. Работал режиссером в Московском государственном институте культуры, был актером Прокопьевского драматического театра имени Ленинского Комсомола. С 1977 по 2018 годы играл в Драматическом театре имени Качалина в Новомосковске.

Кинодебют Голубкова состоялся в 1966 году. Он исполнил роль Японца в картине Геннадия Полоки «Республика ШКИД». Также в 2009 году артист сыграл в фильме «Бубен, барабан» Алексея Мизгирева.  

Похороны Вячеслава Голубкова пройдут в Санкт-Петербурге.

14:32, 20 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
34
0
#культура\n#артисты\n#кино\n#знаменитости\n#российское кино\n#смерть\n#некролог