Ушел из жизни исполнитель роли Японца в фильме «Республика ШКИД»

Санкт-Петербург. Стало известно о смерти актера театра и кино Вячеслава Голубкова, известного советскому зрителю по фильму «Республика ШКИД». 73-летний артист умер 19 июля, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Новомосковского театра драмы.

Вячеслав Голубков окончил Кемеровское музыкальное училище по курсу актерского мастерства. Работал режиссером в Московском государственном институте культуры, был актером Прокопьевского драматического театра имени Ленинского Комсомола. С 1977 по 2018 годы играл в Драматическом театре имени Качалина в Новомосковске.

Кинодебют Голубкова состоялся в 1966 году. Он исполнил роль Японца в картине Геннадия Полоки «Республика ШКИД». Также в 2009 году артист сыграл в фильме «Бубен, барабан» Алексея Мизгирева.

Похороны Вячеслава Голубкова пройдут в Санкт-Петербурге.