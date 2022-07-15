Григорий Лепс стал Народным артистом России

Указ об этом подписал Владимир Путин
Москва. Народным артистом России стал Григорий Лепсверидзе, более известный под сценическим псевдонимом Лепс. Указ об этом подписал президент Владимир Путин, документ размещен на официальном сайте правовой информации.
Звание Народного артиста певцу и музыканту присвоили «за большие заслуги в развитии эстрадного искусства», говорится в тексте указа.
Добавим, 16 июля Григорий Лепс отметит 60-летний юбилей. По этому случаю он выступит с большим концертом в Лужниках, где прозвучат «Рюмка водки на столе», «Самый лучший день» и другие известные хиты исполнителя