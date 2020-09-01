Ушел из жизни писатель Владислав Крапивин

На его книгах воспитывались поколения советских и российских читателей юного возраста.



Екатеринбург. Свердловская область. В Екатеринбурге на 82-м году жизни скончался советский и российский писатель, автор романов и повестей для детей и подростков Владислав Крапивин. Литератор умер утром 1 сентября, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Как уже сообщалось, с июля текущего года писатель тяжело болел. 12 августа ему сделали операцию на ноге в Свердловской областной клинической больнице №1. Затем, после временного улучшения здоровья, он вновь попал в реанимацию.

Владислав Крапивин родился в Тюмени в 1938 году. Окончил Уральский госуниверситет, жил в Свердловске (ныне Екатеринбург), работал журналистом, педагогом. Создал более чем 450 романов и повестей для юных и взрослых читателей в жанрах прозы и фантастики. Среди них - трилогии «Мальчик со шпагой», «Далекие горнисты», «Голубятня на желтой поляне», «Острова и капитаны». Многие книги автора переведены на иностранные языки, включены в «Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества», «Библиотеку приключений и научной фантастики», «Библиотеку мировой литературы для детей», в японскую 26-томную серию «Избранные сочинения русских писателей для подростков».

В 1961 году Владислав Крапивин основал в Свердловске разновозрастной пионерский отряд «Каравелла», существующий и сегодня. В 1974 году литератор получил премию Ленинского комсомола, в 2013 году - премию президента России за вклад в развитие детской литературы. В 2017 году именем писателя назвали малую планету KRAPIVIN, она находится в Главном поясе астероидов Солнечной системы.