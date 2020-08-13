Детского писателя Владислава Крапивина прооперировали в Екатеринбурге

Литератору исполнился 81 год.



Екатеринбург. Свердловская область. Автору известных на пространстве бывшего СССР книг для детей и подростков, писателю из Екатеринбурга Владиславу Крапивину сделали операцию. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на невестку литератора Ларису Крапивину.

На своей странице в соцсети она написала, что 12 августа писателю откачали полтора литра скопившейся в ноге жидкости. Сам он был в сознании и подписал согласие на хирургическое вмешательство. Сын Владислава Крапивина Павел договорился о том, чтобы его допустили ухаживать за отцом после выписки пациента из реанимации в общую палату.

В июле 81-летнего литератора госпитализировали с подозрением на коронавирус, однако тесты дали отрицательный результат. 7 августа Крапивина выписали, но его близкие отмечали плохое состояние здоровья родственника. Писатель почти не мог двигаться и большую часть суток спал.

Новая госпитализация состоялась 11 августа. Операция была проведена врачами Первой областной больницы.

Уроженец Тюмени Владислав Крапивин является автором десятков романов и повестей в жанрах прозы и научной фантастики. На них выросли целые поколения юных читателей на территории бывшего Советского Союза. Среди его книг - трилогии «Мальчик со шпагой», «Далекие горнисты», «Голубятня на желтой поляне», «Острова в океане». Многие книги автора переведены на зарубежные языки. В 1961 году Владислав Крапивин основал в Свердловске разновозрастной пионерский отряд «Каравелла», существующий и сегодня. В 1974 году литератор получил премию Ленинского комсомола, в 2013 году - премию президента России за вклад в развитие детской литературы. В 2017 году именем писателя назвали малую планету KRAPIVIN, она находится в Главном поясе астероидов Солнечной системы.