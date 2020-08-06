Правила орфографии и пунктуации русского языка могут изменить

С этой целью создается специальная правительственная комиссия.



Москва. В России будет создана правительственная комиссия по русскому языку. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, поручение об этом дал президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба кабмина.

Глава правительства напомнил, что задачей государства, наряду с прочими, является также сохранение и развитие русского языка в России и в мире. А это невозможно при отсутствии целостной языковой политики, пояснил Мишустин.

Создаваемая правительственная комиссия призвана разработать концепцию государственной языковой политики, а также определить единые требования к созданию словарей, справочников и грамматик русского литературного языка. Также она займется вопросами повышения уровня подготовки специалистов, чья деятельность связана с профессиональным использованием русского языка.

Еще одной задачей комиссии Мишустин назвал проведение экспертизы правил русской орфографии и пунктуации.