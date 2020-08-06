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Правила орфографии и пунктуации русского языка могут изменить

16:32, 06 августа, 2020
Евгений Кандаков
Правила орфографии и пунктуации русского языка могут изменить
16:32, 06 августа, 2020
Евгений Кандаков
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#культура\n#русский язык\n#орфография\n#пунктуация\n#Правительство РФ\n#Михаил Мишустин
Фото: pixabay.com
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С этой целью создается специальная правительственная комиссия.

Москва. В России будет создана правительственная комиссия по русскому языку. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, поручение об этом дал президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба кабмина.

Глава правительства напомнил, что задачей государства, наряду с прочими, является также сохранение и развитие русского языка в России и в мире. А это невозможно при отсутствии целостной языковой политики, пояснил Мишустин.

Создаваемая правительственная комиссия призвана разработать концепцию государственной языковой политики, а также определить единые требования к созданию словарей, справочников и грамматик русского литературного языка. Также она займется вопросами повышения уровня подготовки специалистов, чья деятельность связана с профессиональным использованием русского языка.

Еще одной задачей комиссии Мишустин назвал проведение экспертизы правил русской орфографии и пунктуации.

16:32, 06 августа, 2020
Евгений Кандаков
117
0
#культура\n#русский язык\n#орфография\n#пунктуация\n#Правительство РФ\n#Михаил Мишустин

 

 

 


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