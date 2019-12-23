374 млн долларов за неделю: в мировой прокат вышел девятый эпизод «Звездных войн»

При этом съемки фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» обошлись самое большее в 200 млн.

Нью-Йорк. США. За первую неделю в мировом прокате фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» принес создателям 374 млн долларов. Почти половину этой суммы - 175,5 млн - составили сборы за минувший уикэнд в США, сообщает телеканал «360 градусов».

Съемки блокбастера обошлись компании Walt Disney Co в 165 млн долларов, хотя эксперты называли сумму в 200 млн. Отмечается, что в США фильм стал лидером проката. Такую же позицию занял он в России.

Напомним, в мировой прокат картина «Звездные войны: Скайуокер. Восход» вышла 16 декабря, в России ее премьера состоялась 19 числа.