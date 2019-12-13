Андрей Губин собирается вернуться на эстраду

Свой последний альбом певец выпустил в 2002 году.

Москва. После многолетнего перерыва певец Андрей Губин решил возвратиться на сцену. Об этом сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на StarHit.

О планах Губина рассказал его друг, саундпродюсер Тарас Ващишин.

«У Андрея все хорошо. Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится», - заявил Ващишин изданию.

Песни Андрея Губина звучали по телевидению и радио в конце 90-х годов. Автор и исполнитель песни «Мальчик-бродяга» собирал многотысячные толпы поклонниц на концертах. Последний альбом певца вышел в 2002 году. Затем из-за проблем со здоровьем Губин отказался от выступлений.

Как выяснилось, у него обнаружилась редкая и тяжелая болезнь - левосторонняя прозопалгия лица. Спровоцировать возникновение этого недуга можно переутомлением, недосыпом и хроническим стрессом. Основной симптом - постоянные боли в лицевой области головы.