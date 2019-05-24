В Санкт-Петербурге нашли саркофаг создателя плана отмены крепостного права

Также в ходе реставрации обнаружили 26 могил членов грузинской царской семьи.

Санкт-Петербург. Саркофаг графа Якова Ростовцева, одного из создателей крестьянской реформы 1861 года, обнаружили при реставрации церкви благоверного князя Феодора Новгородского в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Интерфакс».

Кроме того, в ходе работ нашли 31 могилу, в том числе 26 захоронений членов грузинской царской семьи.

По словам помощника наместника Александро-Невской лавры по реставрации и архитектурно-художественному убранству Алексея Одинцова, надгробные плиты законсервируют и накроют бронестеклом.

Согласно справке издания, Яков Ростовцев с конца 50-годов XIX века работал в комитете по крестьянской реформе. Став одним из ее основателей, он умер за год до отмены крепостного права.

На его гробницу возложили золотую медаль за труды по освобождению крестьян.