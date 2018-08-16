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Еще один фильм Кирилла Серебренникова о русском роке откроет Center Festival

12:04, 16 августа, 2018
Дарья Снидкова
12:04, 16 августа, 2018
Дарья Снидкова
205
0
#кино\n#Санкт-Петербург\n#Москва\n#фестиваль\n#фестивали\n#Виктор Цой
Фото: wikipedia.org
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Работа снята в декорациях фильма «Лето».

Москва. Новый фильм Кирилла Серебренникова «После лета» откроет Center Festival. На сайте «Центра документального кино» пишут, что новая работа режиссера снята в декорациях фильма «Лето».

Напомним, что кинокартина «Лето» рассказывает о жизни Виктора Цоя, Майка Науменко и других рок-звездах начала 80-х. Новый фильм «работает с мифом о русском роке и его богах, размывая грань между исторической достоверностью и представлением о героях эпохи», говорится на сайте центра.

Фестиваль пройдет с 5 до 9 сентября в Москве и Санкт-Петербурге.

12:04, 16 августа, 2018
Дарья Снидкова
205
0
#кино\n#Санкт-Петербург\n#Москва\n#фестиваль\n#фестивали\n#Виктор Цой

 

 

 


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