Еще один фильм Кирилла Серебренникова о русском роке откроет Center Festival

Работа снята в декорациях фильма «Лето».

Москва. Новый фильм Кирилла Серебренникова «После лета» откроет Center Festival. На сайте «Центра документального кино» пишут, что новая работа режиссера снята в декорациях фильма «Лето».

Напомним, что кинокартина «Лето» рассказывает о жизни Виктора Цоя, Майка Науменко и других рок-звездах начала 80-х. Новый фильм «работает с мифом о русском роке и его богах, размывая грань между исторической достоверностью и представлением о героях эпохи», говорится на сайте центра.

Фестиваль пройдет с 5 до 9 сентября в Москве и Санкт-Петербурге.