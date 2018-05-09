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В Лиссабоне определилась первая десятка финалистов «Евровидения-2018»

10:15, 09 мая, 2018
Александра Бобрович
10:15, 09 мая, 2018
Александра Бобрович
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#культура\n#музыка\n#Евровидение\n#конкурс\n#музыканты\n#артисты\n#Португалия
Фото: vk.com
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Певица Юлия Самойлова представит Россию во втором полуфинале 10 мая.

Лиссабон. Португалия. Первая десятка финалистов «Евровидения-2018» определилась в столице Португалии. В ночь на 9 мая прошел первый полуфинал музыкального конкурса, пишут «Известия».  

Из более чем 19 стран-участниц зрители и профессиональное жюри определили тех, кто будет бороться за победу в финале «Евровидения». Так, ими оказались представители Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии и Литвы.  

Певица Юлия Самойлова представит Россию во втором полуфинале 10 мая. На сцене португальской арены Altice она исполнит песню I Won't Break. Помимо нее, за звание финалиста будут бороться 17 музыкантов из европейских стран.  

При этом имя победителя «Евровидения-2018» станет известно 12 мая. В этот день россияне смогут посмотреть выступления участников в прямом эфире на Первом канале.  

Напомним, музыкальный конкурс стартовал  в столице Португалии Лиссабоне в воскресенье, 6 мая. В 2017 году «Евровидение» выиграл певец Сальвадор Собрал.

10:15, 09 мая, 2018
Александра Бобрович
598
0
#культура\n#музыка\n#Евровидение\n#конкурс\n#музыканты\n#артисты\n#Португалия

 

 

 


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