В Лиссабоне определилась первая десятка финалистов «Евровидения-2018»

Певица Юлия Самойлова представит Россию во втором полуфинале 10 мая.

Лиссабон. Португалия. Первая десятка финалистов «Евровидения-2018» определилась в столице Португалии. В ночь на 9 мая прошел первый полуфинал музыкального конкурса, пишут «Известия».

Из более чем 19 стран-участниц зрители и профессиональное жюри определили тех, кто будет бороться за победу в финале «Евровидения». Так, ими оказались представители Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии и Литвы.

Певица Юлия Самойлова представит Россию во втором полуфинале 10 мая. На сцене португальской арены Altice она исполнит песню I Won't Break. Помимо нее, за звание финалиста будут бороться 17 музыкантов из европейских стран.

При этом имя победителя «Евровидения-2018» станет известно 12 мая. В этот день россияне смогут посмотреть выступления участников в прямом эфире на Первом канале.

Напомним, музыкальный конкурс стартовал в столице Португалии Лиссабоне в воскресенье, 6 мая. В 2017 году «Евровидение» выиграл певец Сальвадор Собрал.