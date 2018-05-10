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Для номера Самойловой на «Евровидении» придумали сложную декорацию

15:15, 10 мая, 2018
Евгений Кандаков
15:15, 10 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#культура\n#музыка\n#Евровидение\n#конкурс\n#музыканты\n#Юлия Самойлова
Фото: кадр с youtube.com
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Выступление российской певицы состоится сегодня в рамках второго полуфинала.  

Лиссабон. Португалия. Стало известно, как будет выглядеть номер, который представит на «Евровидении» российская певица Юлия Самойлова. Об этом пишут Известия.ру со ссылкой на режиссера постановки Алексея Голубева. 

По его словам, декорацию для выступления необходимо вынести на сцену и разложить в течение 30 секунд.   

«Она должна быть зафиксирована очень четко, чтобы проекция попадала в эти точки. У нас всё живое. Каждый раз номер приобретает новое движение, потому что танцоры выдают мощную эмоцию, бэк-вокалисты поют аж до мурашек, и наша артистка с каждым разом становится всё глубже в своем исполнении», - приводит издание слова режиссера. 

Известно также, что выступление Юлии Самойловой посвящено идее зарождения жизни. Выступление нашей конкурсантки состоится в четверг, 10 мая, в рамках полуфинала «Евровидения-2018».

15:15, 10 мая, 2018
Евгений Кандаков
172
0
#культура\n#музыка\n#Евровидение\n#конкурс\n#музыканты\n#Юлия Самойлова

 

 

 


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