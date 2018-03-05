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Несмотря на болезнь, Гребенщиков не стал отменять концерт в Санкт-Петербурге

14:50, 05 марта, 2018
Евгений Кандаков
14:50, 05 марта, 2018
Евгений Кандаков
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#здоровье\n#искусство\n#музыка\n#Санкт-Петербург\n#концерты\n#музыканты\n#рок
Фото: facebook.com/grebenshikov/
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Ранее стало известно, что гуру российского рока доставили в одну из больниц Северной столицы.  

Санкт-Петербург. Борис Гребенщиков выступит на следующей неделе в одном из клубов Санкт-Петербурга. Отменять концерт из-за болезни лидер группы «Аквариум» не стал, пишут «Известия»

«Концерт будет 16-го числа», - заявил организатор мероприятия. 

Напомним, в воскресенье, 4 марта, стало известно, что Гребенщикова привезли в одну из больниц Северной столицы. Поначалу распространялась информация, что у музыканта случились проблемы с сердцем. Впоследствии она была опровергнута.   

Причиной госпитализации рок-гуру назвали обычную простуду

14:50, 05 марта, 2018
Евгений Кандаков
1190
0
#здоровье\n#искусство\n#музыка\n#Санкт-Петербург\n#концерты\n#музыканты\n#рок

 

 

 

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