Несмотря на болезнь, Гребенщиков не стал отменять концерт в Санкт-Петербурге

Ранее стало известно, что гуру российского рока доставили в одну из больниц Северной столицы.

Санкт-Петербург. Борис Гребенщиков выступит на следующей неделе в одном из клубов Санкт-Петербурга. Отменять концерт из-за болезни лидер группы «Аквариум» не стал, пишут «Известия».

«Концерт будет 16-го числа», - заявил организатор мероприятия.

Напомним, в воскресенье, 4 марта, стало известно, что Гребенщикова привезли в одну из больниц Северной столицы. Поначалу распространялась информация, что у музыканта случились проблемы с сердцем. Впоследствии она была опровергнута.

Причиной госпитализации рок-гуру назвали обычную простуду