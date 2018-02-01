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      В Германии ушел из жизни создатель кота Леопольда мультипликатор Анатолий Резников

      09:07, 01 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      09:07, 01 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      271
      0
      #Германия\n#смерть\n#знаменитости\n#анимация\n#мультфильмы
      Фото: vk.com
      271
      0

      Информацию о смерти аниматора подтвердила его дочь - Илона Широкова.

      Золинген. Германия. В немецком Золингене на 78-м году жизни умер создатель кота Леопольда мультипликатор Анатолий Резников. Как пишет РБК, информацию о кончине аниматора подтвердила его дочь - Илона Широкова.  

      По ее словам, мультипликатор ушел из жизни утром, 31 января. Однако первой печальную новость сообщила кинокритик Сусанна Альперина. «Друзья из Германии пишут, что ушёл из жизни Анатолий Резников, режиссер «Кота Леопольда» - написала она накануне вечером на своей официальной странице в Facebook.  

      Susanna Alperina

      Кроме того, в Союзе кинематографистов России журналистам рассказали, что последние годы известный аниматор долго болел и лечился в одной из немецких клиник.  

      В свою очередь соболезнования родным и близким мультипликатора выразил актер Геннадий Хазанов, озвучивавший кота Леопольда в серии «Леопольд и Золотая Рыбка».  

      Напомним, Анатолий Резников родился в 1940 году. Окончил Московский государственный художественный университет. В 1970 году начал работать в творческом объединении «Экран» на Центральном телевидении СССР. За время его творческой карьеры были созданы более 40 мультфильмов. Однако наибольшую известность ему принесли анимационные ленты «Раз ковбой, два ковбой», «Чертенок с пушистым хвостом», «Клякса» и серия мультфильмов о приключениях кота Леопольда.

      09:07, 01 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      271
      0
      #Германия\n#смерть\n#знаменитости\n#анимация\n#мультфильмы

       

       

       

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