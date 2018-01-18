Гитарист «Чайфа» раскритиковал творчество Сергея Шнурова

По мнению Владимира Бегунова, тексты и музыка «Ленинграда» наносит вред русскому року.

Екатеринбург. Свердловская область. Сергей Шнуров свел значение песен в российской рок-музыке до уровня рингтона на мобильнике. Так гитарист группы «Чайф» Владимир Бегунов охарактеризовал творчество лидера группы «Ленинград», сообщает РИА «Новости».

По словам музыканта, раньше российские рокеры мыслили альбомами. Но с ростом популярности автора «Лабутенов» и «В Питере пить», ситуация изменилась. «Сейчас всё благодаря Шнурову пришло к тому, что достаточно рингтона», - рассказал Бегунов.

«Или людей посылай, как один вариант у Шнурова, или второй вариант — рингтон. Не хорошо это, не хорошо», — посетовал рок-гитарист из Екатеринбурга.