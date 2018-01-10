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      В Москве умер актер Михаил Державин

      11:42, 10 января, 2018
      Аграфена Костромская
      11:42, 10 января, 2018
      Аграфена Костромская
      637
      0
      #культура\n#кино\n#театр\n#Москва\n#Державин\n#смерть\n#актеры
      Фото: vk.com
      637
      0

      Артиста не стало из-за продолжительной болезни.

      Москва. В российской столице на 81-м году жизни скончался актер Михаил Державин. Как сообщается на сайте Московского академического театра сатиры, информация о дате и месте прощания с народным артистом России будет известна позднее.  

      Представители театра в своем заявлении не уточнили, что послужило причиной смерти Державина. Однако Газета.ру со ссылкой на РИА «Новости» пишет, что актер ушел из жизни из-за продолжительной болезни.  

      Напомним, Михаил Державин на протяжении долгих лет был ведущим актером Московского академического театра под руководством Александра Ширвиндта. В начале своей карьеры он также играл на сцене театра на Малой Бронной.  

      Широкому зрителю известен по ролям в таких фильмах как: «Моя морячка», «Трое в лодке, не считая собаки», «Жених из Майами», «Старые клячи» и «Мексиканский вояж Степаныча».  

      Кроме того, на протяжении тринадцати лет был ведущим юмористической программы «Кабачок "13 стульев"». 

      11:42, 10 января, 2018
      Аграфена Костромская
      637
      0
      #культура\n#кино\n#театр\n#Москва\n#Державин\n#смерть\n#актеры

       

       

       

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