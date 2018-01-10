В Москве умер актер Михаил Державин

Артиста не стало из-за продолжительной болезни.

Москва. В российской столице на 81-м году жизни скончался актер Михаил Державин. Как сообщается на сайте Московского академического театра сатиры, информация о дате и месте прощания с народным артистом России будет известна позднее.

Представители театра в своем заявлении не уточнили, что послужило причиной смерти Державина. Однако Газета.ру со ссылкой на РИА «Новости» пишет, что актер ушел из жизни из-за продолжительной болезни.

Напомним, Михаил Державин на протяжении долгих лет был ведущим актером Московского академического театра под руководством Александра Ширвиндта. В начале своей карьеры он также играл на сцене театра на Малой Бронной.

Широкому зрителю известен по ролям в таких фильмах как: «Моя морячка», «Трое в лодке, не считая собаки», «Жених из Майами», «Старые клячи» и «Мексиканский вояж Степаныча».

Кроме того, на протяжении тринадцати лет был ведущим юмористической программы «Кабачок "13 стульев"».