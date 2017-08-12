На Первом канале начали снимать эфирные выпуски «Пусть говорят» с новым ведущим

Как и ожидалось, Андрея Малахова заменил Дмитрий Борисов.

Москва. Первый эфирный выпуск ток-шоу «Пусть говорят» с новым ведущим начали снимать в пятницу, 11 августа, в Москве, в павильонах на улице Лизы Чайкиной. Как сообщает РБК, вместо Андрея Малахова программу будет вести Дмитрий Борисов.

Отмечается, что корреспондент агентства лично побывал на съемках популярной телепередачи. Согласно полученной им информации, готовился не пилотный, а полноценный эфирный выпуск.

Ранее сообщалось, что руководство Первого канала рассматривает две основные кандидатуры на смену Андрею Малахову, об уходе которого стало известно из неофициальных источников в конце июля. Ведущим «Пусть говорят» мог стать красноярский тележурналист Александр Смол и сотрудник Первого канала Дмитрий Борисов. С их участием были сняты пилотные выпуски, по результатам отсмотра которых дирекцией компании было принято окончательное решение.

Дмитрий Борисов родился в 1985 году в украинском городе Черновцы, окончил РГГУ. До перехода на Первый канал в 2006 году работал ведущим на радиостанции «Эхо Москвы». С 2011 года ведет на Первом канале информационную программу «Время».

Добавим, до сих пор информация об увольнении Малахова не подтверждена официально ни руководством Первого канала, ни самим телеведущим. Однако уже публично обсуждаются варианты его дальнейшего трудоустройства. По одним данным, он перейдет на ВГТРК, по другим – на «Матч ТВ».