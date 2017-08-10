Ток-шоу «Пусть говорят» перестали снимать из-за отсутствия ведущего

Кроме того, появились сведения о возможном уходе Малахова на «Матч ТВ».

Москва. Первый канал временно прекратил съемки популярного ток-шоу «Пусть говорят». Руководство телекомпании не может определиться, кто будет вести программу, пишет РБК.

По данным источников агентства, дирекция рассматривает на место Малахова две кандидатуры – Дмитрия Борисова и Александра Смола. Первый ведет на том же канале вечерние новости, второй – сотрудник красноярской телекомпании, прославившийся на всю Россию скандальным репортажем о повышении зарплат местных депутатов.

Источники сообщили агентству, что с обоими ведущими сняты пилотные серии, но кадровое решение пока не принято. Штатные съемки шоу отменялись на этой неделе дважды. Есть вероятность, что первая программа с утвержденным новым ведущим будет подготовлена в четверг, 10 августа, рассказал неназванный информатор из числа сотрудников Первого канала.

Между тем масла в огонь по поводу споров о будущей карьере Андрея Малахова подлила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. В своем Instagram она разместила искусственно смонтированный снимок корреспондента своего телеканала с лицом Малахова и хэштегом #интрига.

Добавим, официальной информации об увольнении Андрея Малахова с Первого канала и его приеме на работу в другую компанию нет до сих пор.