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      Ток-шоу «Пусть говорят» перестали снимать из-за отсутствия ведущего

      15:56, 10 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      15:56, 10 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      154
      0
      #телевидение\n#Первый канал\n#Пусть говорят\n#знаменитости\n#шоу
      Фото: instagram.com/malakhov007
      154
      0

      Кроме того, появились сведения о возможном уходе Малахова на «Матч ТВ».  

      Москва. Первый канал временно прекратил съемки популярного ток-шоу «Пусть говорят». Руководство телекомпании не может определиться, кто будет вести программу, пишет РБК.  

      По данным источников агентства, дирекция рассматривает на место Малахова две кандидатуры – Дмитрия Борисова и Александра Смола. Первый ведет на том же канале вечерние новости, второй – сотрудник красноярской телекомпании, прославившийся на всю Россию скандальным репортажем о повышении зарплат местных депутатов.

      Источники сообщили агентству, что с обоими ведущими сняты пилотные серии, но кадровое решение пока не принято.  Штатные съемки шоу отменялись на этой неделе дважды. Есть вероятность, что первая программа с утвержденным новым ведущим будет подготовлена в четверг, 10 августа, рассказал неназванный информатор из числа сотрудников Первого канала.

      Между тем масла в огонь по поводу споров о будущей карьере Андрея Малахова подлила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. В своем Instagram она разместила искусственно смонтированный снимок корреспондента своего телеканала с лицом Малахова и хэштегом #интрига.  

      Добавим, официальной информации об увольнении Андрея Малахова с Первого канала и его приеме на работу в другую компанию нет до сих пор.

      #интрига
      15:56, 10 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      154
      0
      #телевидение\n#Первый канал\n#Пусть говорят\n#знаменитости\n#шоу

       

       

       

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