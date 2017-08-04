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      Цой жив: сын лидера группы «Кино» Александр записал свой первый альбом

      18:50, 04 августа, 2017
      Новичок
      18:50, 04 августа, 2017
      Новичок
      70
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      #культура\n#музыка\n#Виктор Цой\n#рок
      Фото: pixabay.com
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      Рок-группа, которую он намерен основать, будет называться «Ронин».

      Санкт-Петербург. Первый мини-альбом создал сын Виктора Цоя Александр. Видеоролик с песней из него выложен на YouTube.  

      Как пишут «Известия», Цой-младший приобрел музыкальный опыт в группе Para bellum, где играл на гитаре. Одновременно в течение 10 лет Александр писал собственные песни. Недавно он твердо решил пойти по стопам отца и основать свой коллектив. Название проекта – «Ронин». Сейчас Александр Цой ищет музыкантов, готовых в нем участвовать.  

      Дебютный альбом «Опора» из 5 композиций выйдет 3 сентября. Выложенная в сеть песня называется «Шепот». Фанаты отмечают сходство голосов и творческих подходов Виктора Цоя и его сына Александра, а также радуются, что мантра #цойжив в итоге оказалась самой настоящей правдой.

      Ронин - Шепот
      18:50, 04 августа, 2017
      Новичок
      70
      0
      #культура\n#музыка\n#Виктор Цой\n#рок

       

       

       

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