Цой жив: сын лидера группы «Кино» Александр записал свой первый альбом

Рок-группа, которую он намерен основать, будет называться «Ронин».

Санкт-Петербург. Первый мини-альбом создал сын Виктора Цоя Александр. Видеоролик с песней из него выложен на YouTube.

Как пишут «Известия», Цой-младший приобрел музыкальный опыт в группе Para bellum, где играл на гитаре. Одновременно в течение 10 лет Александр писал собственные песни. Недавно он твердо решил пойти по стопам отца и основать свой коллектив. Название проекта – «Ронин». Сейчас Александр Цой ищет музыкантов, готовых в нем участвовать.

Дебютный альбом «Опора» из 5 композиций выйдет 3 сентября. Выложенная в сеть песня называется «Шепот». Фанаты отмечают сходство голосов и творческих подходов Виктора Цоя и его сына Александра, а также радуются, что мантра #цойжив в итоге оказалась самой настоящей правдой.