В Суздале установят памятник Тарковскому и фильму «Андрей Рублев»

Скульптурная композиция посвящена 85-летию со дня рождения режиссера и 50-летию премьеры кинокартины.

Суздаль. В Суздале установят памятник режиссеру Андрею Тарковскому и его фильму «Андрей Рублев» в июле 2017 года. Композиция включает в себя фигуру режиссера, главного героя кинокартины и актера Николая Бурляева, сыгравшего Бориску, пишет «ПроВладимир». Троицу запечатлят на фоне пятиметрового колокола.

Суздаль для возведения памятника выбрали неслучайно. Именно здесь проходили съемки финального эпизода «Колокол».

19 апреля на площадке главного туристического комплекса «Суздаль» заложат камень на месте будущего памятника. Открытие монумента запланировано на июль 2017 года.

Глава администрации города Сергей Сахаров отметил: «Я рад и счастлив, что авторы проекта, архитекторы, скульпторы и частная территория договорились о предоставлении места для памятника».

Фильм «Андрей Рублев» повествует о странствиях русского иконописца. Картина получила множество наград, в том числе и приз Международной ассоциации кинокритиков на Каннском фестивале 1969 года.

Режиссер Андрей Тарковский неоднократно становился обладателем наград в России и за рубежом. Он подарил миру такие кинокартины, как «Солярис», «Сталкер», «Иваново детство», «Зеркало» и другие.