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      Московские археологи нашли тайную комнату в Китай-городе

      12:35, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      12:35, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      92
      0
      #культура\n#Москва\n#музеи\n#археология
      Фото: mos.ru
      92
      0

      За неделю мониторинга на строительной площадке обнаружено более 150 находок.

      Москва. В районе Лубянки и Новой площади столичные археологи обнаружили тайную комнату, или «слух» у основания Китайгородской стены. «Слух» представляет собой специальную потайную комнату, помогавшую защитникам столицы в XVI веке подслушивать врагов по другую сторону стены, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Это удавалось, благодаря сводчатым стенам, создававшим особый акустический эффект.

      «Археологи в одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом увидели небольшое помещение со сводчатыми стенами. Оно встроено в Китайгородскую стену на уровне фундамента. Предположительно, там находилась Богословская башня Китай-города. Более точную информацию мы получим, когда совместим топографическое расположение находки с архивными данными», — поведал главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

      Всего во время наблюдения за подготовительными работами по программе «Моя улица» было найдено более 150 артефактов XVI–XIX веков. В ближайшее время специалисты изучат находки и примут решение об их дальнейшей передаче в музеи.

      Среди находок есть фрагменты керамических мисок и горшков, медные монеты, свинцовые торговые пломбы, обувные подковы, гвозди, свинцовые пули, железная стрела и многое другое.

      Район Лубянской площади – первый участок, где археологи начали проводить археологический контроль подготовительных работ по программе «Моя улица». Все строительные площадки «Моей улицы» будут мониторить с апреля по сентябрь.

      12:35, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      92
      0
      #культура\n#Москва\n#музеи\n#археология
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