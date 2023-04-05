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В Удмуртии пресекли продажу не входящих в Госреестр селекционных достижений семян овощей

12:24, 05 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии пресекли продажу не входящих в Госреестр селекционных достижений семян овощей
12:24, 05 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
61
0
#Удмуртия\n#товары\n#овощи\n#продажи
Фото: unsplash.com (C VanHeest)
61
0

Из полученных 158 сортов 23 не были допущены к реализации.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пресекли продажу семян овощных культур, не включенных в Госреестр селекционных достижений. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. 

29 марта управление Россельхознадзора получило информацию, что в Удмуртию доставили пакетированные семена овощных и цветочно декоративных культур из Татарстана. В поставке числилось 158 наименований сортов семян. В результате проверки выяснилось, что 23 сорта не входят в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. В их числе: базилик «Балконный», дайкон «Русский размер», морковь «Без сердцевины», земляника «Садовый гигант», кабачок «Завтрак нефтяника», капуста белокочанная «Чудо на засол», катран «К холодцу», кивано «Дикообраз» и другие. 

По закону к продаже допускаются семена тех сельскохозяйственных растений, сорта которых включены в Госреестр селекционных достижений. Помимо этого информация о сорте и качестве товара должна быть расположена на таре, этикетке и в сопроводительных документах. 

Индивидуальный предприниматель, получивший эту продукцию, получил  предостережение о недопустимости продажи подобного товара. 

12:24, 05 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
61
0
#Удмуртия\n#товары\n#овощи\n#продажи