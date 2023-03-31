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Собственником бывшего автозавода Toyota в Санкт-Петербурге стало ФГУП НАМИ

14:59, 31 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Собственником бывшего автозавода Toyota в Санкт-Петербурге стало ФГУП НАМИ
14:59, 31 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#Россия\n#Япония\n#Санкт-Петербург\n#завод\n#санкции\n#промышленность\n#экономика\n#бизнес\n#инвестиции\n#автомобили\n#Минпромторг\n#производство\n#Toyota
Фото: pxhere.com
24
0

Ранее японская компания отказалась от производства легковушек в России.

Санкт-Петербург. ФГУП НАМИ (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт) займется восстановлением производства легковушек на заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России.

Предприятию переданы права собственности на здание, оборудование и землю, сообщили в ведомстве. Варианты запуска площадки прорабатываются. Какие именно машины и в какие сроки начнут там собирать, пока неизвестно.

Напомним, в конце 2022 года глава Минпромторга Денис Мантуров назвал маловероятной возможность передачи данного объекта ФГУП НАМИ. Однако 16 марта 2023 года министр изменил свое мнение и не исключил указанный выше вариант.

В октябре 2022 года Toyota решила прекратить выпуск автомобилей на своей площадке в Санкт-Петербурге и передала ее в ведение Минпромторга России. При этом убытки концерна от прекращения выпуска автомобилей в России составили почти 40 млрд рублей.

Кстати, 30 марта стало известно, что бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге станет новой площадкой АвтоВАЗа.

14:59, 31 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#Россия\n#Япония\n#Санкт-Петербург\n#завод\n#санкции\n#промышленность\n#экономика\n#бизнес\n#инвестиции\n#автомобили\n#Минпромторг\n#производство\n#Toyota