Собственником бывшего автозавода Toyota в Санкт-Петербурге стало ФГУП НАМИ

Санкт-Петербург. ФГУП НАМИ (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт) займется восстановлением производства легковушек на заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России.

Предприятию переданы права собственности на здание, оборудование и землю, сообщили в ведомстве. Варианты запуска площадки прорабатываются. Какие именно машины и в какие сроки начнут там собирать, пока неизвестно.

Напомним, в конце 2022 года глава Минпромторга Денис Мантуров назвал маловероятной возможность передачи данного объекта ФГУП НАМИ. Однако 16 марта 2023 года министр изменил свое мнение и не исключил указанный выше вариант.

В октябре 2022 года Toyota решила прекратить выпуск автомобилей на своей площадке в Санкт-Петербурге и передала ее в ведение Минпромторга России. При этом убытки концерна от прекращения выпуска автомобилей в России составили почти 40 млрд рублей.

Кстати, 30 марта стало известно, что бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге станет новой площадкой АвтоВАЗа.