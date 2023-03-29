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В Санкт-Петербурге начнут производить новые модели АвтоВАЗа

17:51, 29 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Санкт-Петербурге начнут производить новые модели АвтоВАЗа
17:51, 29 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
55
0
#промышленность\n#Санкт-Петербург\n#производство\n#автомобиль\n#бизнес\n#АвтоВАЗ
Фото: mos.ru
55
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Автомобили будут собирать на бывшем заводе Nissan.

Санкт-Петербург. Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге станет новой площадкой АвтоВАЗа. Там будут собирать несколько новых моделей под брендом Lada в востребованных сегментах C и D, пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщение компании.

Запуск производства может состояться уже во втором квартале 2023 года. Проект реализуется совместно с партнерами из дружественных стран. Ожидаемый начальный объем выпуска в Санкт-Петербурге – до 10 тыс. автомобилей в год. В 2025-2027 годах эта цифра может вырасти до 50-70 тыс.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге открылся в 2009 году. Там выпускались модели Nissan X-Trail, Nissan Murano и Nissan Qashqai. В конце октября 2022 года японская компания продала промышленную площадку по символической цене Минпромторгу, а тот, в свою очередь, передал объект на баланс ФГУП «НАМИ». При этом в течение 6 лет Nissan имеет право выкупить свою бывшую собственность обратно.

17:51, 29 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
55
0
#промышленность\n#Санкт-Петербург\n#производство\n#автомобиль\n#бизнес\n#АвтоВАЗ