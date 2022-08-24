На 30% за месяц: резкое удешевление айфонов произошло в России

Москва. За последний месяц в России на 30% упали цены на новые аппараты iPhone. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соторых операторов и аналитиков рынка.

По данным издания, в июле iPhone 13 Pro Max в максимальной конфигурации на 1 Тб продавался за 245 990 рублей. В августе их стали продавать за 179 990 рублей. При этом на 20 тыс. рублей снизилась средняя цена моделей на 128 Гб.

Еще доступнее стали айфоны на сером рынке. iPhone 13 Pro Max с памятью в 128 Гб предлагают за 80 тыс. рублей, а изделия с самой дорогой комплектацией можно найти за 115 тыс.

Представитель «Мегафона» объяснил удешевление смартфонов от Apple укреплением курса рубля. В Tele2 указали на построение новых логистических цепочек. В МТС отметили, что на стоимость iPhone влияет покупательский спрос, закупочные цены и другие факторы.

Эксперты называют и такую причину, как снижение доверия к компании Apple из-за ее присоединения к антироссийским санкциям. В частности, российских пользователей лишили программ для бесконтактной оплаты и банковских приложений. При этом возможно введение дальнейших ограничений. К тому же в начале октября ожидается презентация следующей линейки смартфонов, после которой цены на прежние модели упадут дополнительно.