В России могут появиться эталонные тарифы на тепло

С инициативой выступила ФАС.



Москва. Ввести эталонные тарифы на теплоснабжение предложила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Виталия Королева.

Как пояснил чиновник, стоимость отопления в этом случае будут рассчитывать, исходя из постоянных затрат занятых на рынке теплоснабжающих организаций, а также количества точек поставок энергии потребителям. Контролировать ситуацию будет ФАС.

Сейчас используется иной принцип. Потолок тарифов утверждают региональные власти по расходам поставщиков ресурсов, которые те могут документально подтвердить.

По мнению Виталия Королева, новшество позволит сделать ценообразование более прозрачным. В частности, удастся избежать роста сумм в платежках потребителей из-за неоправданно высоких расходов теплоэнергетиков на ремонт объектов, закупки топлива, транспортировку теплоносителя. Нередко эти затраты искусственно завышаются.

Проект соответствующего постановления правительства может быть опубликован в июне текущего года. При этом новую систему предлагается вводить постепенно, начиная с нескольких пилотных регионов, в которых инициативу уже одобрили местные теплоснабжающие компании. Там начнут высчитывать и применять эталонные тарифы не раньше июля 2022 года. В дальнейшем, при положительном результате, опыт будет применен в масштабах всей страны.

Кстати, внедрить эталонные тарифы на услуги ЖКХ еще в 2018 году поручил президент России Владимир Путин. Данный подход уже используется в отдельных отраслях.