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В России выросли цены на автомобили

16:32, 03 сентября, 2018
Анна Торхова
16:32, 03 сентября, 2018
Анна Торхова
19
0
Фото: commons.wikimedia.org
19
0

В августе подорожали 18 брендов.

Москва. В России выросли цены на автомобили. Во второй половине августа подорожали 18 брендов, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На сумму от 19 тыс. рублей до 70 тыс. рублей выросли ценники на весь модельный ряд «Субару». Компания «Хендай» подняла цены на седаны «Солярис» и «Элантра» на 3 - 55 тыс. рублей.

От 12 до 35 тыс. рублей подорожали модели «Мазда». Большинство автомобилей «Мерседес-Бенз» выросли в цене от 20 до 350 тыс. рублей.

Производитель внедорожника «Лэнд Крузер», прибавил 33 – 65 тыс. рублей на разные комплектации.

16:32, 03 сентября, 2018
Анна Торхова
19
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