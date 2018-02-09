Минфин планирует снизить налоговую нагрузку на добросовестных плательщиков

Об этом глава ведомства Антон Силуанов заявил на съезде промышленников и предпринимателей.

Москва. Добросовестные налогоплательщики будут платить меньше. С таким обещанием выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей министр финансов России Антон Силуанов, пишут «Известия».

Глава Минфина напомнил в своем выступлении, что в стране в течение 6 лет не менялись базовые налоговые ставки – за исключением акцизов и введенного налога на движимое имущество.

Сейчас ведомство совместно с бизнесом разрабатывает планы по изменениям фискальной политики на ближайшие годы. При этом для добросовестных налогоплательщиков налоговую нагрузку планируют не увеличивать, а напротив, понизить.

Кроме того, для индивидуальных предпринимателей создадут специальные приложения, через которые можно будет платить налоги с минимальными затратами времени, заявил Антон Силуанов.