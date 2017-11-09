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      Цена на соль в России может вырасти на 10%

      15:14, 09 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      15:14, 09 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      181
      0
      #экономика\n#торговля\n#РЖД\n#цены\n#рынок\n#соль
      Фото: pixabay.com
      181
      0

      Из-за недостатка вагонов такой сценарий ожидается в конце текущего года.  

      Москва. Подорожание соли на 10% возможно к концу текущего года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на руководителей отраслевых объединений и экспертов рынка. 

      Причиной роста цен, по мнению опрошенных, может стать наметившийся недостаток вагонов для перевозок соли. Нехватка подвижного состава ведет к уменьшению объемов перевозок соли. Это уже привело к снижению продаж, сообщает издание со ссылкой на данные Росстата. 

      Поставщики соли прогнозируют повышение цен на 10%, рассказали «Известиям» в «Руспродсоюзе», ассоциации «Руссоль» и акционерном обществе «Соль Руси». Правда, по словам некоторых опрошенных, речь идет не столько о пищевой, сколько о технической соли (которую используют, например, для посыпки дорог и тротуаров в зимнее время). 

      Добавим, в РЖД «Известиям» заявили, что знают о проблеме и принимают необходимые меры для ее решения.

      15:14, 09 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      181
      0
      #экономика\n#торговля\n#РЖД\n#цены\n#рынок\n#соль

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