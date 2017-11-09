Цена на соль в России может вырасти на 10%

Из-за недостатка вагонов такой сценарий ожидается в конце текущего года.

Москва. Подорожание соли на 10% возможно к концу текущего года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на руководителей отраслевых объединений и экспертов рынка.

Причиной роста цен, по мнению опрошенных, может стать наметившийся недостаток вагонов для перевозок соли. Нехватка подвижного состава ведет к уменьшению объемов перевозок соли. Это уже привело к снижению продаж, сообщает издание со ссылкой на данные Росстата.

Поставщики соли прогнозируют повышение цен на 10%, рассказали «Известиям» в «Руспродсоюзе», ассоциации «Руссоль» и акционерном обществе «Соль Руси». Правда, по словам некоторых опрошенных, речь идет не столько о пищевой, сколько о технической соли (которую используют, например, для посыпки дорог и тротуаров в зимнее время).

Добавим, в РЖД «Известиям» заявили, что знают о проблеме и принимают необходимые меры для ее решения.