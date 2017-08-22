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      ФАС дала отсрочку операторам для отмены роуминга до 15 декабря

      12:57, 22 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      12:57, 22 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      158
      0
      #ФАС\n#тарифы\n#мобильная связь\n#роуминг
      Фото: pixabay.com
      158
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      Решение ведомства было принято на основании просьб операторов связи.

      Москва. Федеральная антимонопольная служба объявила срок, в течение которого операторы сотовой связи должны отменить внутрироссийский роуминг. Как сообщили в пресс-службе ведомства, компании должны выполнить условия предупреждения до 15 декабря 2017 года. 

      В ведомстве отметили, что к такому решению пришли после того, как компании направили в ФАС ходатайства о продлении срока внесения изменений в тарифные планы, чтобы отменить роуминг внутри России. 

      Напомним,  ранее ФАС выявила нарушения антимонопольного законодательства в сфере услуг связи. Согласно данным ведомства, ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Т2 Мобайл» поддерживают неоправданно высокие тарифы на разговоры между регионами. В результате против них были возбуждены уголовные дела и вынесено предупреждение об отмене внутрироссийского роуминга.

      12:57, 22 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      158
      0
      #ФАС\n#тарифы\n#мобильная связь\n#роуминг

       

       

       

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