ФАС дала отсрочку операторам для отмены роуминга до 15 декабря

Решение ведомства было принято на основании просьб операторов связи.

Москва. Федеральная антимонопольная служба объявила срок, в течение которого операторы сотовой связи должны отменить внутрироссийский роуминг. Как сообщили в пресс-службе ведомства, компании должны выполнить условия предупреждения до 15 декабря 2017 года.

В ведомстве отметили, что к такому решению пришли после того, как компании направили в ФАС ходатайства о продлении срока внесения изменений в тарифные планы, чтобы отменить роуминг внутри России.

Напомним, ранее ФАС выявила нарушения антимонопольного законодательства в сфере услуг связи. Согласно данным ведомства, ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Т2 Мобайл» поддерживают неоправданно высокие тарифы на разговоры между регионами. В результате против них были возбуждены уголовные дела и вынесено предупреждение об отмене внутрироссийского роуминга.