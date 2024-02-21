СЭГЗ: на земле, на воде и в воздухе

В дальнейшем коллектив предприятия еще не раз доказывал, что ему под силу выполнение работы любой сложности. Именно поэтому государство не раз ставило перед ним важнейшие задачи по укреплению обороноспособности и организации выпуска гражданской продукции.

В 50-е годы, в связи с освоением выпуска новых моделей самолетов Ан-2, МиГ-15, Ил-14, МиГ-19, Ту-4, Ту-104Б, окончательно сформировался профиль предприятия – выпуск авиационных генераторов и пускорегулирующей аппаратуры и бортовых систем электроснабжения.