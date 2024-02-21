СЭГЗ: на земле, на воде и в воздухе
Источник: АО «Сарапульский электрогенераторный завод»
Марат Газизуллин
журналист
21 февраля 2024
21 февраля 2024
Рожденный в тяжелые годы
Как и многие заводы нашей страны, Сарапульский электро-генераторный завод был создан для отражения агрессии нацистской Германии. Еще в 1940 году было решено построить в Сарапуле предприятие-дублер московского завода по производству самолетных самоспусков. Однако начавшаяся война изменила эти планы. В 1942 году в недостроенном корпусе было предписано начать выпуск самолетных генераторов и регуляторных коробок. Так появился завод №284.
В мае в Сарапул из Кирова прибыли сотрудники завода им. И. И. Лепсе – на тот момент практически единственного производителя электрооборудования для самолетов в Наркомате авиапромышленности. В короткий срок они вместе с сарапульцами организовали здесь производство: уже в августе на Казанский авиационный завод №22 была поставлена первая партия изделий. Всего же за годы войны на будущем СЭГЗ было выпущено 31 359 комплектов систем генерирования для 10 453 боевых самолетов.
Источник: АО «Сарапульский электрогенераторный завод»
Ключевой в авиапроме
В дальнейшем коллектив предприятия еще не раз доказывал, что ему под силу выполнение работы любой сложности. Именно поэтому государство не раз ставило перед ним важнейшие задачи по укреплению обороноспособности и организации выпуска гражданской продукции.
В 50-е годы, в связи с освоением выпуска новых моделей самолетов Ан-2, МиГ-15, Ил-14, МиГ-19, Ту-4, Ту-104Б, окончательно сформировался профиль предприятия – выпуск авиационных генераторов и пускорегулирующей аппаратуры и бортовых систем электроснабжения.
СЭГЗ также становится родоначальником отечественного производства электрокаров: с 1956 года предприятие производит этот востребованный, надежный транспорт. Электротележки применяются для транспортировки грузов на крупных предприятиях, железнодорожных вокзалах, в аэропортах и складских комплексах. Маневренные, удобные в управлении, не выделяющие вредных выхлопных газов, эти машины транспортируют грузы весом до трех тонн. Есть модификации электрокара с управлением стоя и в сидячем положении, с закрытой кабиной и обогревом, с грузовой стрелой и самосвальным кузовом.
Источник: АО «Сарапульский электрогенераторный завод»
В 1960 году предприятие получает имя, которое сегодня хорошо известно и в Удмуртии, и во всей авиационной промышленности России, - Сарапульский электрогенераторный завод. В тот же период оно начинает работать для стратегических сил страны, а в 1970-х – для сил ПВО. Растет и спектр товаров народного потребления – начато производство малогабаритного насоса, портативных лебедок, мебельной фурнитуры и другой продукции.
Профессионализм и патриотизм коллектива помогли заводу выжить в сложные 90-е годы, когда объем гособоронзаказа снизился в 30 раз. Предприятие увеличило выпуск гражданской продукции, осваивая все новые и новые изделия. Многие из внедренных в то время изделий, например, тестомесильные машины, прочно вошли в номенклатуру СЭГЗ.
Профессионализм и патриотизм коллектива помогли заводу выжить в сложные 90-е годы, когда объем гособоронзаказа снизился в 30 раз. Предприятие увеличило выпуск гражданской продукции, осваивая все новые и новые изделия. Многие из внедренных в то время изделий, например, тестомесильные машины, прочно вошли в номенклатуру СЭГЗ.
В 2000-е годы, благодаря курсу нового руководства страны на поддержку предприятий ОПК и грамотным действиям менеджмента завода, СЭГЗ вновь перешел от выживания к развитию и восстановил сотрудничество со всеми головными авиапредприятиями страны. Сформировались и основные гражданские направления работы: двигатели приводов лифтовых лебедок и сами лебедки, двигатели рулевой колонки (ДРК) моделей «АвтоВАЗа», двигатели для глубинных нефтяных насосов, для приводов запорной арматуры. Проводится полная реконструкция производственных корпусов.
Важнейшим событием становится открытие в 2014 году нового литейного комплекса. Раньше у завода было небольшое литейное производство и многое приходилось заказывать у сторонних поставщиков. Открытие комплекса стоимостью порядка 1 млрд рублей позволило заводу производить практически все виды литья для своих нужд и брать заказы на поставку литейных изделий от сторонних заказчиков.
Важнейшим событием становится открытие в 2014 году нового литейного комплекса. Раньше у завода было небольшое литейное производство и многое приходилось заказывать у сторонних поставщиков. Открытие комплекса стоимостью порядка 1 млрд рублей позволило заводу производить практически все виды литья для своих нужд и брать заказы на поставку литейных изделий от сторонних заказчиков.
Источник: АО «Сарапульский электрогенераторный завод»
В 2018 году, благодаря реализации проекта по импортозамещающему выпуску «червячной пары», СЭГЗ локализовал первое в России производство отечественных лифтовых лебедок. Тогда же предприятие приступает к реализации инвестпроекта по модернизации производства встраиваемых электродвигателей для приводов трубопроводной арматуры нефтегазопроводов.
Уникальное предприятие
Компетенции сотрудников, современное оборудование, многолетний производственный опыт и традиции, пристальное внимание к качеству позволяют заводу в короткие сроки «с нуля и под ключ» выполнять заказы любого уровня сложности в своей сфере деятельности. СЭГЗ развивается как предприятие полного цикла в области освоения и организации выпуска сложнейших агрегатов для различных отраслей.
Изделия Сарапульского электрогенераторного завода работают практически во всех видах транспорта, в которых используются двигатели: это и авиация, в том числе беспилотная, и космос, и автотранспорт, и морская тематика, и общественный, промышленный, жилищно-коммунальный транспорт – во всем этом есть энергия движения СЭГЗ. Продукция предприятия работает на земле, на воде и в воздухе.
Изделия Сарапульского электрогенераторного завода работают практически во всех видах транспорта, в которых используются двигатели: это и авиация, в том числе беспилотная, и космос, и автотранспорт, и морская тематика, и общественный, промышленный, жилищно-коммунальный транспорт – во всем этом есть энергия движения СЭГЗ. Продукция предприятия работает на земле, на воде и в воздухе.
Источник: АО «Сарапульский электрогенераторный завод»
Основную долю в общем объеме производства предприятия в современных условиях занимает специальная техника, обеспечивающая защиту нашей Родины. Но, за последние годы, серьезные шаги сделаны и в развитии производства гражданской продукции, чему способствовало усиление конструкторской службы СЭГЗ.
В 2021 году на предприятии освоено импортозамещающее производство электродвигателей ДАТ-72 для российских низкопольных трамваев. В прошлом году двигатель начал поставляться в Беларусь. Сейчас проводятся работы по освоению трамвайного тормоза, который пока тоже закупается за рубежом.
Развивается направление производства комплектующих для автотранспорта. Завод участвует в статусном проекте по созданию автомобилей представительского класса AURUS, выпуская для них двигатели-генераторы.
В 2021 году на предприятии освоено импортозамещающее производство электродвигателей ДАТ-72 для российских низкопольных трамваев. В прошлом году двигатель начал поставляться в Беларусь. Сейчас проводятся работы по освоению трамвайного тормоза, который пока тоже закупается за рубежом.
Развивается направление производства комплектующих для автотранспорта. Завод участвует в статусном проекте по созданию автомобилей представительского класса AURUS, выпуская для них двигатели-генераторы.
Источник: АО «Сарапульский электрогенераторный завод»
Традиционный вид электротранспорта производства ЭГЗ – электрокары – тоже получает развитие, в настоящее время их линейка насчитывает более 50 модификаций, которые используются в промышленности, на транспортных узлах и предприятиях ЖКХ. На их базе также созданы электросамосвал, первый в России электротягач и даже беспилотная электротележка.
Работает Сарапульский электрогенераторный и для космоса: шаговый электродвигатель ДШС-0,1М производства СЭГЗ девять лет назад вышел на орбиту в составе малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Аист-2Д».
Также, конечно, завод активно участвует в производстве изделий и для гражданской авиации – в том числе новых самолетов SuperJet, МС-21, Ил-114, ТРВС-44, в модернизации Ил-76.
Работает Сарапульский электрогенераторный и для космоса: шаговый электродвигатель ДШС-0,1М производства СЭГЗ девять лет назад вышел на орбиту в составе малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Аист-2Д».
Также, конечно, завод активно участвует в производстве изделий и для гражданской авиации – в том числе новых самолетов SuperJet, МС-21, Ил-114, ТРВС-44, в модернизации Ил-76.
В будущее - с новой профессией
Источник: АО «Сарапульский электрогенераторный завод»
Успешно выполнять возрастающий объем заказов и расширять номенклатуру изделий СЭГЗ позволяет постоянно проводимое техническое перевооружение. Ежегодно акционеры предприятия по рекомендации Совета директоров направляют серьезную часть прибыли на развитие предприятия и коллектива.
Источник: АО «Сарапульский электрогенераторный завод»
С января 2022 года предприятие возобновило практику обучения работников при заводе. Учат основным, самым востребованным на заводе рабочим специальностям. Квалификацию повышают специалисты IT, наладчики и операторы станков с числовым программным управлением.
В связи с расширением производства, завод постоянно проводит набор сотрудников. Новый Учебный центр АО «СЭГЗ» позволяет любому человеку с улицы прийти на завод и получить профессию или переобучиться. Это позволяет расширить доступность освоения рабочих профессий. Желающий обучиться проходит тестирование и бесплатно учится. Более того, здесь платят стипендию. Кроме того, уже работающие на заводе специалисты могут повысить мастерство, чтобы претендовать на карьерный рост. После повышения квалификации сотрудник может вырасти из технолога в мастера участка или начальника цеха.
В связи с расширением производства, завод постоянно проводит набор сотрудников. Новый Учебный центр АО «СЭГЗ» позволяет любому человеку с улицы прийти на завод и получить профессию или переобучиться. Это позволяет расширить доступность освоения рабочих профессий. Желающий обучиться проходит тестирование и бесплатно учится. Более того, здесь платят стипендию. Кроме того, уже работающие на заводе специалисты могут повысить мастерство, чтобы претендовать на карьерный рост. После повышения квалификации сотрудник может вырасти из технолога в мастера участка или начальника цеха.
Золотые руки Сарапула
Сарапульский электрогенераторный завод - один из первых и самых активных в Удмуртии участников нацпроекта «Производительность труда» и внедрения бережливого производства. С 2019 года предприятие постоянно показывает высокие результаты, одним из самых впечатляющих в числе которых стало снижение времени сборки электродвигателей на 99.8% - с 89 часов до 8 минут. На заводе ежеквартально чествуют лидеров изменений – людей, предложивших улучшения технологического процесса.
СЭГЗ всегда был и остается социально-ориентированным предприятием. Об этом свидетельствует то, что Коллективный договор завода уже четыре раза признавался лучшим в Удмуртии. 2023 год на предприятии был объявлен Годом человека труда, и в его рамках проводился целый ряд мероприятий по поддержке сотрудников. Максимальный акцент был сделан на повышение заработной платы, и сегодня по уровню средней зарплаты рабочих СЭГЗ входит в пятерку крупных промышленных предприятий Удмуртии. Кроме этого, завод делает большой объем стимулирующих выплат – это 13-я и 14-я зарплаты, разного рода доплаты.
Источник: АО «Сарапульский электрогенераторный завод»
Социальный пакет Сарапульского электрогенераторного завода включает лечение в собственном санатории-профилактории «Озон» - оно осуществляется за счет полиса ДМС, который предприятие оплачивает для всех работников. Кроме этого, завод компенсирует сотрудникам отдых на своей базе отдыха “Чайка” в Сарапульком районе, на Черноморском побережье, детский отдых в оздоровительных лагерях.
За более чем 80 лет работы на предприятии сформировалось немало трудовых династий. Только крупных таких династий на СЭГЗ около 70, а у пяти из них общий стаж работы превышает 300 лет.
За более чем 80 лет работы на предприятии сформировалось немало трудовых династий. Только крупных таких династий на СЭГЗ около 70, а у пяти из них общий стаж работы превышает 300 лет.
Завод - городу
Источник: АО «Сарапульский электрогенераторный завод»
СЭГЗ является крупнейшим и градообразующим предприятием Сарапула. Благодаря его созданию появился и развивался Южный поселок – один из самых благоустроенных районов города. Завод активно проводил жилищное строительство, а также строительство соцобъектов – больницы, школ, детских садов, дома культуры, стадиона. СЭГЗ и сегодня помогает городу в реализации многих социально-значимых проектов.
Даже в тяжелые пост-перестроечные годы для многих жителей города работа на Сарапульском электро-генераторном заводе стала настоящим спасением. Здесь была, есть и будет работа. Здесь стабильно платят высокую зарплату. Здесь заботятся о человеке.
Даже в тяжелые пост-перестроечные годы для многих жителей города работа на Сарапульском электро-генераторном заводе стала настоящим спасением. Здесь была, есть и будет работа. Здесь стабильно платят высокую зарплату. Здесь заботятся о человеке.
Источник: АО «Сарапульский электрогенераторный завод»
2023 год был для завода, как и для других предприятий ОПК, годом очень напряженной работы. Но для СЭГЗ он при этом стал рекордным за всю современную историю. Предприятие увеличило объемы производства в полтора раза – до более чем 12 млрд рублей. Планы на текущий год – еще более амбициозные: 13,5 млрд рублей. Но на заводе не сомневаются, что, как и всегда, смогут выполнить любые задачи. Сейчас завод является единственным поставщиком отечественной авиаотрасли по ряду важных направлений. На СЭГЗ активно занимаются импортозамещением в критически важных отраслях. Здесь делают все, чтобы у Вооруженных сил России всегда были качественные и надежные изделия, у людей была работа и зарплата, а родной Сарапул мог опереться на поддержку крупного и успешного завода.