«РУСЭЛКОМ»: НА СКВАЖИНУ, НА ФЕРМУ, В ДОМ

Источник: ИА «Сусанин»
За годы работы компания нарастила производство своего собственного нефтедобывающего и бурового оборудования. Со временем появились новые партнёры, выросли обороты и прибыли. Вырученные деньги инвестировались в расширение производственных площадок, более качественные инструменты и оборудование, параллельно увеличивался штат сотрудников, росли компетенции персонала. Благодаря постоянно работающему конструкторскому бюро и накопленным за годы знаниям предприятию удалось воплотить ряд удачных разработок в областях нефтедобычи и бурения скважин, что позволило оставаться на плаву даже в кризисные годы.
Сейчас предприятие обеспечивает станциями управления свыше 60% всех станков-качалок, работающих на территории России. Спустя годы на рынке компания расширилась и вышла на полный цикл производства. На данный момент предприятие имеет три производственные площадки, на которых трудятся 89 человек. Ими создаётся уникальное оборудование, придуманное и разработанное здесь же. За годы работы «Русэлком» зарегистрировал 91 собственный патент на различные виды нефтяных и буровых изделий.
КРИЗИС – ЭТО ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
С распадом Советского Союза обнаружились пустые ниши. Большинство предприятий, на которых производились станции управления для станков-качалок и электро-центробежных насосов, находилось в Харькове. После того как Украина отделилась, разорвались производственные и логистические цепочки, место на рынке освободилось. Учредители приняли решение воспользоваться этим: начали разрабатывать контроллеры, потом станции управления, в дальнейшем уже и интеллектуальные станции.
В 1998 тоже было непросто, но «это было время возможностей», считает коммерческий директор компании Павел Саблин. Руководство предприятия ставило чёткую цель – из каждого кризиса выйти с новым продуктом. Так и получилось: третье тысячелетие завод встречал, научившись самостоятельно делать клапанные пары. Это было большим шагом вперёд, потому что предприятие смогло создать не просто запорный элемент (шар-седло), а научилось изготавливать обратные клапаны – более наукоёмкий и технологичный продукт с большей добавленной стоимостью. Это комплексное решение для нефтедобычи стало серьёзной точкой роста для завода.
Интересный факт
91 патент на различное нефтяное и буровое оборудование
Источник: ИА «Сусанин»
В 2004 предприятие переезжает из арендованного помещения в Нефтемаше на новую большую площадь на улице Автозаводской, рядом с заводом Пластмасс. Происходит реструктуризация, компания берёт название «Русэлком» – Русская электротехническая компания. Сейчас завод владеет общей площадью свыше 5 тыс. кв. метров, но тогда о таком ещё рано было мечтать. В 2006 году появился механический цех, сыграло на руку и определённое везение – успели до кризиса 2008 закупить станки с ЧПУ и другое оборудование.
В 2013 году открывается новое направление – изготовление профильных конструкций из алюминия, ограждений для душевых углов и душевых кабинок. Наладили гибкое производство, чтобы создавать как серийную продукцию, так и штучную – под индивидуальные потребности заказчика. Какое-то время выставлялись на витрине в «Леруа Мерлен», но затем в компании приняли решение уйти оттуда из-за низкой маржинальности. Так что сейчас реализуют товар через маркетплейсы и онлайн-магазины.
В самом открытии производства алюминиевых конструкций сыграло роль удачное стечение обстоятельств: «Соседи начали продавать свои площади, и в это же время к учредителям пришёл знакомый с идеей и собственными наработками. Так получилось, что были свободные деньги, свободные площади и перспективная идея, а также человек, готовый взяться за её реализацию», – рассказывает коммерческий директор Павел Саблин.
ПЕРВЫЕ САНКЦИИ И НОВЫЕ ПУТИ
А уже в следующем году случились очередные изменения – в связи с воссоединением Крыма с Россией на страну были наложены первые санкции. Неожиданные обстоятельства открывают неожиданные пути. «Нам очень помог 2014 год в том смысле, что, когда ввели санкции, мы посмотрели – по чему они больше всего бьют? А били они как раз по сельхозке», – рассказывает Павел Саблин. Тогда у компании зародилась идея попробовать себя в агропромышленном комплексе. В качестве разведки совершили несколько выездов в колхозы и агрохолдинги, пообщались с Сельхозакадемией и министерствами. Стало понятно: автоматика – то, в чём компания сильна и компетентна, – она-то как раз и находится в упадке. Уже через два года идея была реализована и с 2016 «Русэлком» представлена на рынке АПК.
Источник: ИА «Сусанин», «Русэлком»
Сейчас конъюнктура рынка очень благоволит, есть возможности для развития и усовершенствования сельского хозяйства. Обнаружилось, что импортные контроллеры держались не столько на качестве, сколько на авторитете бренда, и довольно сильно устарели в плане технологий. «Русэлком» же постоянно модернизирует свою продукцию, улучшает процессы и придумывает новые решения. Например, внедряются новые системы управления молокопроводами, а также устройства для вентиляции и микроклимата помещений. На сегодняшний день компания предоставляет комплексные решения для коровников, птичников и свинарников.
Источник: ИА «Сусанин»
Источник: ИА «Сусанин»
Источник: «Русэлком»
Но технологии – это всегда лишь инструмент, намного важнее люди. На данный момент у предприятия зарегистрирован 91 патент в разных сферах, от электроники и механики до профильных конструкций. Всё это заслуга талантливых инженеров, проектировщиков, конструкторов. Естественно, в компании стараются защищать идеи и уникальные наработки своих сотрудников.
Источник: ИА «Сусанин», «Русэлком»
Среди них много молодых работников, но есть и работники с серьёзным стажем. Например, Эдуард Небогатиков, который работает на заводе с 2000 года. По профессии слесарь-сборщик и шлифовщик. Сейчас занимает должность одного из бригадиров на механическом производстве. С его слов, в последнее время заказов много, отдел продаж обеспечивает работой в полном объёме. Из плюсов выделяет стабильность и уверенность. На вопрос «Чем вас привлекает работа на «Русэлком», раз вы посвятили ей такой значимый отрезок жизни?» честно ответил, что имел пару раз желание перейти на другой завод. Но руководство поработало над этим, посчитало, видимо, что такие опытные специалисты нужны, вовремя сориентировалось. По большей части всё зависит от зарплаты и условий. «Сходил я, допустим, на другое предприятие, но условия совершенно не те, – рассказывает Эдуард. – У нас хоть и тесновато, а у них и помещения, и объёмы побольше, но нет тех условий, которые созданы для рабочих. А здесь они соответствуют: как ты вкладываешься в работу, так и она в тебя».
Интересный факт
60% всех станков-качалок России обеспечивается оборудованием предприятия
Источник: ИА «Сусанин»
Помимо кадровой политики, руководство уделяет большое внимание и обновлению материальной базы завода. Про постоянные инвестиции и модернизацию оборудования рассказывает Дмитрий Пушкарёв, замдиректора по производству, отвечает за работу всех цехов, представленных в компании:
И это работает. Сельхозпродукция производится в основном для России, но также были проекты в Узбекистане, Казахстане и Азербайджане. По нефтяному направлению совместно с другими ижевскими заводами поставляли нефтедобывающее оборудование в Саудовскую Аравию, Венесуэлу и Бразилию, но основной рынок, конечно, это Россия и СНГ.
НЕ БЫВАЕТ РАЗВИТИЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Предприятие существует и развивается уже больше 30 лет, это большой срок для России, и за это время, конечно, не всегда удавалось избежать проблем. Ковидный кризис стал неожиданностью и настоящим стресс-тестом для завода.
В целом, кризис стал для предприятия трудным уроком, как и для многих других производств в стране. Но по итогу завод справился и вышел из кризиса, став только сильнее. За время пандемии много всего было сделано для людей, для защиты их здоровья, сейчас всё это также поддерживается, руководство старается создать для своих работников наилучшие условия.
Интересный факт
Завод поставлял продукцию в Саудовскую Аравию, Венесуэлу и Бразилию
Источник: ИА «Сусанин»
Чуть иначе дело обстоит с инструментами, которые быстро не заменишь. Ушли мировые бренды, у которых десятилетиями, если не столетиями, были наработаны компетенции в своих сферах. Но и здесь нашли выход – где-то начали закупать необходимое через дружественные страны, где-то искали похожие.
Главной же проблемой на заводе считают недостаток людей: «В данный момент, я считаю, что присутствует кризис людей, не хватает персонала, и это не у нас одних», – делится Павел Саблин. Сейчас электронный цех работает в две смены, механический – в три. При этом, предприятие всегда идёт навстречу и готово оплачивать обучение и повышение квалификации тем сотрудникам, которые этого захотят.
Источник: «Русэлком», РЦК Удмуртия