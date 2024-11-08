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«Русэлком»: на скважину, на ферму, в дом Лонгрид Северному - 95 Лонгрид Лить молоко — тоже искусство Лонгрид
«РУСЭЛКОМ»: НА СКВАЖИНУ, НА ФЕРМУ, В ДОМ

Источник: ИА «Сусанин»

Роман Перевощиков
08 ноября 2024
Предприятие зародилось в то время, когда многие заводы нашей страны пребывали в упадке или же вовсе закрывались и продавались по частям. Но пока кто-то разбрасывал камни, кто-то их собирал. В турбулентный 1992 год в Ижевске открывается «Отдельное конструкторское бюро нефтяного приборостроения» (ООО «ОКБ НП»). Всё начиналось, как это часто бывает, с небольшой группы инженеров-конструкторов, которые разрабатывали станции управления для станков-качалок.

За годы работы компания нарастила производство своего собственного нефтедобывающего и бурового оборудования. Со временем появились новые партнёры, выросли обороты и прибыли. Вырученные деньги инвестировались в расширение производственных площадок, более качественные инструменты и оборудование, параллельно увеличивался штат сотрудников, росли компетенции персонала. Благодаря постоянно работающему конструкторскому бюро и накопленным за годы знаниям предприятию удалось воплотить ряд удачных разработок в областях нефтедобычи и бурения скважин, что позволило оставаться на плаву даже в кризисные годы.

Сейчас предприятие обеспечивает станциями управления свыше 60% всех станков-качалок, работающих на территории России. Спустя годы на рынке компания расширилась и вышла на полный цикл производства. На данный момент предприятие имеет три производственные площадки, на которых трудятся 89 человек. Ими создаётся уникальное оборудование, придуманное и разработанное здесь же. За годы работы «Русэлком» зарегистрировал 91 собственный патент на различные виды нефтяных и буровых изделий.

КРИЗИС – ЭТО ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

С распадом Советского Союза обнаружились пустые ниши. Большинство предприятий, на которых производились станции управления для станков-качалок и электро-центробежных насосов, находилось в Харькове. После того как Украина отделилась, разорвались производственные и логистические цепочки, место на рынке освободилось. Учредители приняли решение воспользоваться этим: начали разрабатывать контроллеры, потом станции управления, в дальнейшем уже и интеллектуальные станции.


В 1998 тоже было непросто, но «это было время возможностей», считает коммерческий директор компании Павел Саблин. Руководство предприятия ставило чёткую цель – из каждого кризиса выйти с новым продуктом. Так и получилось: третье тысячелетие завод встречал, научившись самостоятельно делать клапанные пары. Это было большим шагом вперёд, потому что предприятие смогло создать не просто запорный элемент (шар-седло), а научилось изготавливать обратные клапаны – более наукоёмкий и технологичный продукт с большей добавленной стоимостью. Это комплексное решение для нефтедобычи стало серьёзной точкой роста для завода.

Интересный факт


91 патент на различное нефтяное и буровое оборудование

Источник: ИА «Сусанин»

В 2004 предприятие переезжает из арендованного помещения в Нефтемаше на новую большую площадь на улице Автозаводской, рядом с заводом Пластмасс. Происходит реструктуризация, компания берёт название «Русэлком» – Русская электротехническая компания. Сейчас завод владеет общей площадью свыше 5 тыс. кв. метров, но тогда о таком ещё рано было мечтать. В 2006 году появился механический цех, сыграло на руку и определённое везение – успели до кризиса 2008 закупить станки с ЧПУ и другое оборудование.


В 2013 году открывается новое направление – изготовление профильных конструкций из алюминия, ограждений для душевых углов и душевых кабинок. Наладили гибкое производство, чтобы создавать как серийную продукцию, так и штучную – под индивидуальные потребности заказчика. Какое-то время выставлялись на витрине в «Леруа Мерлен», но затем в компании приняли решение уйти оттуда из-за низкой маржинальности. Так что сейчас реализуют товар через маркетплейсы и онлайн-магазины.


В самом открытии производства алюминиевых конструкций сыграло роль удачное стечение обстоятельств: «Соседи начали продавать свои площади, и в это же время к учредителям пришёл знакомый с идеей и собственными наработками. Так получилось, что были свободные деньги, свободные площади и перспективная идея, а также человек, готовый взяться за её реализацию», – рассказывает коммерческий директор Павел Саблин.

ПЕРВЫЕ САНКЦИИ И НОВЫЕ ПУТИ

А уже в следующем году случились очередные изменения – в связи с воссоединением Крыма с Россией на страну были наложены первые санкции. Неожиданные обстоятельства открывают неожиданные пути. «Нам очень помог 2014 год в том смысле, что, когда ввели санкции, мы посмотрели – по чему они больше всего бьют? А били они как раз по сельхозке», – рассказывает Павел Саблин. Тогда у компании зародилась идея попробовать себя в агропромышленном комплексе. В качестве разведки совершили несколько выездов в колхозы и агрохолдинги, пообщались с Сельхозакадемией и министерствами. Стало понятно: автоматика – то, в чём компания сильна и компетентна, – она-то как раз и находится в упадке. Уже через два года идея была реализована и с 2016 «Русэлком» представлена на рынке АПК.

Источник: ИА «Сусанин», «Русэлком»

Опыт работы в сфере нефтедобычи действительно очень помог. С 1992 года компания производила станции управления для станков-качалок. Как рассказывает директор, из-за парафинов, солей и прочих отложений может забиваться колонна НКТ, и тогда станок начинает подклинивать. Контроллер видит возросшую нагрузку и начинает снижать частоту добычи, чтобы ни в коем случае не допустить остановки станка, потому что это может привести к коксованию колонны насосно-компрессорной трубы, что является серьёзной проблемой. Забавно, но оказалось, что в сельском хозяйстве скреперные установки для удаления навоза работают по такому же принципу: навоз начинает застывать, что приводит к подклиниванию скрепера. Соответственно, алгоритмы работы очень похожи.

Сейчас конъюнктура рынка очень благоволит, есть возможности для развития и усовершенствования сельского хозяйства. Обнаружилось, что импортные контроллеры держались не столько на качестве, сколько на авторитете бренда, и довольно сильно устарели в плане технологий. «Русэлком» же постоянно модернизирует свою продукцию, улучшает процессы и придумывает новые решения. Например, внедряются новые системы управления молокопроводами, а также устройства для вентиляции и микроклимата помещений. На сегодняшний день компания предоставляет комплексные решения для коровников, птичников и свинарников.

Источник: ИА «Сусанин»

Глобальная цель компании в сельхознаправлении – это реализовать свою задумку под названием «Умная ферма». Идея в том, чтобы автоматизировать весь процесс добычи молока. У компании уже есть электроника для дробления и погрузки комбикорма в нужной пропорции. Зоотехники составляют рацион в зависимости от того, нужно увеличить надои или витаминизировать животное. Автомат контролирует готовку и перемешивание корма. Другой автомат контролирует и поддерживает правильный микроклимат в коровнике. После должно использоваться устройство доения, которое пока находится на стадии разработки. Далее парное молоко поступает через молокопровод в танк-приёмник, где охлаждается. Там же находятся контроллеры, которые проверяют состав и качество молока, наличие всех необходимых микроэлементов. Дальше специальная компьютерная программа рассчитывает прибыль: сколько рублей вложено и сколько молока получено на выходе. Для запуска автоматизированной цепи не хватает только доильного аппарата, но директор предприятия уверен, что в ближайшее время он будет готов.
САМОЕ ЦЕННОЕ – ЛЮДИ
Реализовывать самые смелые идеи помогают инженеры и конструкторы – их на предприятии целых 19 человек, что очень много. Они разрабатывают, проектируют и моделируют. Благодаря им «Русэлком» может от идеи, написанной, как это часто бывает, на салфетке, перейти к конструкторской схеме, затем – к ограниченной партии и, в конце концов, запустить новое изделие в серию.

Источник: ИА «Сусанин»

Опытные образцы раньше изготавливались из металла, но сейчас всё печатается на 3D-принтерах. Пробуются разные форм-факторы, потому что на чертеже может казаться хорошо, а реальное готовое изделие будет ощущаться совсем иначе. Особенно для заказчика бывает важно подержать, покрутить изделие в руках. Становится понятно, что можно улучшить или поменять. Дальше изделие дорабатывается, проводятся опытно-промысловые испытания. Если результаты соответствуют техническому заданию, то оно отправляется в серию. Современные технологии – это очень надёжное подспорье для того, чтобы ускорить процесс выпуска серийной продукции и улучшить её качество. Поэтому завод не жалеет денег на так называемые аддитивные технологии.

Источник: «Русэлком»





Но технологии – это всегда лишь инструмент, намного важнее люди. На данный момент у предприятия зарегистрирован 91 патент в разных сферах, от электроники и механики до профильных конструкций. Всё это заслуга талантливых инженеров, проектировщиков, конструкторов. Естественно, в компании стараются защищать идеи и уникальные наработки своих сотрудников.

На электронном производстве, где создаются станции управления для станков-качалок, контроллеры для аграрного сектора и другое оборудование, работают 18 человек. Механическое производство чуть больше, на нём трудятся 22 человека, которые делают фильтры и клапаны для нефтеперерабатывающей промышленности. Профильными конструкциями, душевыми уголками, каркасами и поддонами занимаются 4 человека.

Источник: ИА «Сусанин», «Русэлком»

Среди них много молодых работников, но есть и работники с серьёзным стажем. Например, Эдуард Небогатиков, который работает на заводе с 2000 года. По профессии слесарь-сборщик и шлифовщик. Сейчас занимает должность одного из бригадиров на механическом производстве. С его слов, в последнее время заказов много, отдел продаж обеспечивает работой в полном объёме. Из плюсов выделяет стабильность и уверенность. На вопрос «Чем вас привлекает работа на «Русэлком», раз вы посвятили ей такой значимый отрезок жизни?» честно ответил, что имел пару раз желание перейти на другой завод. Но руководство поработало над этим, посчитало, видимо, что такие опытные специалисты нужны, вовремя сориентировалось. По большей части всё зависит от зарплаты и условий. «Сходил я, допустим, на другое предприятие, но условия совершенно не те, – рассказывает Эдуард. – У нас хоть и тесновато, а у них и помещения, и объёмы побольше, но нет тех условий, которые созданы для рабочих. А здесь они соответствуют: как ты вкладываешься в работу, так и она в тебя».

Интересный факт


60% всех станков-качалок России обеспечивается оборудованием предприятия

Источник: ИА «Сусанин»

Помимо кадровой политики, руководство уделяет большое внимание и обновлению материальной базы завода. Про постоянные инвестиции и модернизацию оборудования рассказывает Дмитрий Пушкарёв, замдиректора по производству, отвечает за работу всех цехов, представленных в компании:

«Мы периодически обновляем оборудование, дополняем новыми образцами для того, чтобы расширить свои технологические возможности. В прошлом году купили два токарных станка с ЧПУ, это необходимо, чтобы увеличить объёмы, расширить свои производственные возможности. По электронному производству – докупили автоматы для резки и зачистки проводов, сейчас находимся на стадии внедрения. Также на днях ждём подхода нового электроэрозионного оборудования для исполнения сложных изделий. Закупаем как на собственные деньги, так и при поддержке государства. Пользуемся всеми возможностями для развития».

Дмитрий Пушкарёв
Замдиректора по производству
Подобная кадровая и инвестиционная политика помогли обеспечить полный цикл производства – то, чем гордятся на предприятии. В рамках одного завода изделие может пройти весь путь: научно-исследовательская работа – опытно-конструкторские испытания – серийное производство – сервис. Последняя часть не менее важна, чем предыдущие, особенно для заказчиков. Любой покупатель может позвонить, задать вопросы, чтобы решить сложности, получить помощь в настройке и использовании оборудования. Это большое конкурентное преимущество, которое позволяет привлекать новых покупателей.

И это работает. Сельхозпродукция производится в основном для России, но также были проекты в Узбекистане, Казахстане и Азербайджане. По нефтяному направлению совместно с другими ижевскими заводами поставляли нефтедобывающее оборудование в Саудовскую Аравию, Венесуэлу и Бразилию, но основной рынок, конечно, это Россия и СНГ.

НЕ БЫВАЕТ РАЗВИТИЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ

Предприятие существует и развивается уже больше 30 лет, это большой срок для России, и за это время, конечно, не всегда удавалось избежать проблем. Ковидный кризис стал неожиданностью и настоящим стресс-тестом для завода.

«Когда были закрыты города, когда ты не можешь просто отгрузить продукцию, которую ты изготовил. У нас, особенно по нефтяному направлению, все контракты были либо год, либо на три года. Заказчик ждёт продукцию, заказчик тоже не может остановить свою скважину, но мы не можем её доставить. Тут приходилось выполнять квесты по отгрузке и по закупке. Мы ведь как не можем отвезти, так и к нам не могут привезти ни инструмент, ни материал, ни заготовку – ничего. Да и банально, рабочий не может прийти к своему рабочему месту, к станку. Часть людей у нас ушла на удалёнку, нужно было учиться так работать. Сейчас некоторые люди до сих пор работают удалённо: им это нравится, нам это нравится».

Павел Саблин
Коммерческий директор «Русэлком»

В целом, кризис стал для предприятия трудным уроком, как и для многих других производств в стране. Но по итогу завод справился и вышел из кризиса, став только сильнее. За время пандемии много всего было сделано для людей, для защиты их здоровья, сейчас всё это также поддерживается, руководство старается создать для своих работников наилучшие условия.

Интересный факт


Завод поставлял продукцию в Саудовскую Аравию, Венесуэлу и Бразилию

Источник: ИА «Сусанин»

Другая проблема – это новая волна санкций, которая обрушилась на страну после февраля 2022 года. Сильнее всего санкции ударили по технологиям. Некоторые компании ушли из России, привычное программное обеспечение перестало работать. По началу это сильно подкосило, пришлось срочно перестраиваться на российские аналоги, благо они были, и их качество не уступало зарубежным.

Чуть иначе дело обстоит с инструментами, которые быстро не заменишь. Ушли мировые бренды, у которых десятилетиями, если не столетиями, были наработаны компетенции в своих сферах. Но и здесь нашли выход – где-то начали закупать необходимое через дружественные страны, где-то искали похожие.

«Нужно было обучаться новому, мы направляли наших сотрудников на обучение новому продукту, с новым инструментом, конечно, также нужно учиться работать. Мы приглашали к нам на завод представителей, чтобы на месте всем наладчикам объяснить, что за инструмент, какая у него специфика. Если кому-то нужно, у нас директор всегда поддерживает того, кто хочет развиваться».

Павел Саблин
Коммерческий директор «Русэлком»
Предприятие не остановилось, оно продолжает работать и совершенствоваться, даже несмотря на определённые сложности, которые неминуемо возникают в таких ситуациях. Но и эти сложности преодолимы, если подходить к ним грамотно и с правильной стороны. В руководстве уверены, что любую ситуацию можно перевернуть себе во благо.

Главной же проблемой на заводе считают недостаток людей: «В данный момент, я считаю, что присутствует кризис людей, не хватает персонала, и это не у нас одних», – делится Павел Саблин. Сейчас электронный цех работает в две смены, механический – в три. При этом, предприятие всегда идёт навстречу и готово оплачивать обучение и повышение квалификации тем сотрудникам, которые этого захотят.

Источник: «Русэлком», РЦК Удмуртия

Компания смотрит в будущее с оптимизмом. В мае 2024 присоединилась к нацпроекту «Производительность труда». Сейчас внедряет инструменты бережливого производства. В качестве пилотного потока определили «Производство интеллектуальных станций управления БМС». Блочная модульная станция оптимизирует режим добычи нефти с целью уменьшения электроэнергии на единицу добытого сырья.
Так что планы для дальнейшего развития есть, как и уверенность в их реализации. Для нефтяной сферы планируется максимально автоматизировать станцию управления, чтобы оператору вообще не нужно было подходить к станку-качалке и все манипуляции он мог производить удалённо. Для сельхознаправления планируется завершить проект «Умной фермы», где не хватает только молокодоильной станции, которая уже находится на стадии разработки. По профильным конструкциям планируется создавать больше продукции и развиваться в плане удобства, качества, цены и долговечности. «Всё это будет сделано, нисколько в этом не сомневаюсь», – подытожил коммерческий директор предприятия «Русэлком» Павел Саблин.
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Автор материала: Роман Перевощиков
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