«РУСЭЛКОМ»: НА СКВАЖИНУ, НА ФЕРМУ, В ДОМ

Предприятие зародилось в то время, когда многие заводы нашей страны пребывали в упадке или же вовсе закрывались и продавались по частям. Но пока кто-то разбрасывал камни, кто-то их собирал. В турбулентный 1992 год в Ижевске открывается «Отдельное конструкторское бюро нефтяного приборостроения» (ООО «ОКБ НП»). Всё начиналось, как это часто бывает, с небольшой группы инженеров-конструкторов, которые разрабатывали станции управления для станков-качалок.

За годы работы компания нарастила производство своего собственного нефтедобывающего и бурового оборудования. Со временем появились новые партнёры, выросли обороты и прибыли. Вырученные деньги инвестировались в расширение производственных площадок, более качественные инструменты и оборудование, параллельно увеличивался штат сотрудников, росли компетенции персонала. Благодаря постоянно работающему конструкторскому бюро и накопленным за годы знаниям предприятию удалось воплотить ряд удачных разработок в областях нефтедобычи и бурения скважин, что позволило оставаться на плаву даже в кризисные годы.

Сейчас предприятие обеспечивает станциями управления свыше 60% всех станков-качалок, работающих на территории России. Спустя годы на рынке компания расширилась и вышла на полный цикл производства. На данный момент предприятие имеет три производственные площадки, на которых трудятся 89 человек. Ими создаётся уникальное оборудование, придуманное и разработанное здесь же. За годы работы «Русэлком» зарегистрировал 91 собственный патент на различные виды нефтяных и буровых изделий.