Решая проблемы зубов

Процедура лечения во сне проходит под наблюдением опытного анестезиолога. Пациент вводится в безопасное состояние расслабления и дрёмы. Все рефлексы организма продолжают действовать, но боли и дискомфорта не чувствуется. Человек просыпается с прекрасно вылеченными или имплантированными зубами, как правило не испытывая дискомфорта.

Такой способ лечения зубов очень популярен у родителей. Ребёнок, получивший опыт безболезненного вмешательства врача, в дальнейшем не будет бояться посещения стоматолога, ведь многие взрослые испытывают страх, приобретённый именно в детстве.