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Решая проблемы зубов

О том, как в одном месте решить все проблемы с зубами качественно и без боли
ИА «Сусанин»
20 июля 2020
Современная стоматология является местом, где пациент не только обретает здоровье зубов на долгие годы, но и укрепляет уверенность в себе. Иногда для этого недостаточно обычного лечения кариеса, необходима помощь ортопеда, ортодонта или других специалистов. За свою пятилетнюю историю «АПЕКС» заслужил доверие более 5 тысяч постоянных пациентов качеством своих услуг и широким спектром возможностей оказания помощи: лечение, протезирование, пародонтология, имплантация, эстетическая реставрация, хирургия и многое другое. Когда появилась необходимость в открытии нового филиала, то было принято решение объединить всё услуги в одном месте.

Фото: стоматология «АПЕКС»

В октябре 2019 года в Ижевске открылся современный стоматологический центр «АПЕКС» на улице Удмуртской, 257а. Первую консультацию каждый пациент может получить бесплатно. Лечащий врач проводит осмотр, составляется план лечения, если работа предстоит комплексная и потребует усилий нескольких специалистов, то собирается консилиум. Решается оптимальная последовательность помощи и рассчитывается стоимость.

Денис Власов
директор и главный врач стоматологии «АПЕКС»
Мы хотим дать возможность получать квалифицированную стоматологическую помощь большему количеству людей, чтобы она была доступна человеку со средним доходом. Поэтому мы планируем держать цены на среднем уровне.
В клинике работает команда высокоинфицированных профессионалов, которых лично отбирал Денис Власов, сам врач-стоматолог с опытом работы более 15 лет. Специалисты «АПЕКС» имеют действующие сертификаты, постоянно повышают квалификацию, проходя обучение у передовых специалистов.

Допустим, что пациенту необходима сложная имплантация, которая требует подробного снимка челюсти. Ему достаточно будет пройти в соседний кабинет и сделать 3D-снимок, который позволяет врачу построить объёмную модель челюсти с учётом всех индивидуальных особенностей.

А чтобы процедура имплантации, лечения или удаления зуба прошла без стресса, клиент может воспользоваться лечение во сне с помощью седации. Это позволяет решить за один приём сразу несколько стоматологических проблем без страха и переживаний.
Процедура лечения во сне проходит под наблюдением опытного анестезиолога. Пациент вводится в безопасное состояние расслабления и дрёмы. Все рефлексы организма продолжают действовать, но боли и дискомфорта не чувствуется. Человек просыпается с прекрасно вылеченными или имплантированными зубами, как правило не испытывая дискомфорта.

Такой способ лечения зубов очень популярен у родителей. Ребёнок, получивший опыт безболезненного вмешательства врача, в дальнейшем не будет бояться посещения стоматолога, ведь многие взрослые испытывают страх, приобретённый именно в детстве.

Фото: стоматология «АПЕКС»

В клинике «АПЕКС» представлено множество вариантов современного протезирования: металлокерамическая коронка, коронки из диоксида циркония, которые требуют минимальной обточки зубов, виниры E-MAX, обладающие прочностью зубной эмали, протезирование на имплантатах и разные виды протезов любой сложности.

Также не стоит забывать, что у многих пациентов весьма стандартные жалобы: выровнять прикус, вылечить давно беспокоящий кариес, сделать отбеливание, удалить зуб и другие. Их удовлетворение требует не менее профессионального подхода, чем сложные операции.
Каждый пациент, проходя курс лечения в «АПЕКС» навсегда меняет своё представление о стоматологиях, обретая уверенность в себе, красивую улыбку и крепкое здоровье зубов.

Тел.: 8 (3412) 33-03-13 Удмуртская, 257а
Сайт: apexstom.ru
ВКонтакте: apexstom18
Инстаграм: apexstom
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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста


Автор материала: Юрий Абашев

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