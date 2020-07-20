Решая проблемы зубов

В клинике работает команда высокоинфицированных профессионалов, которых лично отбирал Денис Власов, сам врач-стоматолог с опытом работы более 15 лет. Специалисты «АПЕКС»
имеют действующие сертификаты, постоянно повышают квалификацию, проходя обучение у передовых специалистов.
Допустим, что пациенту необходима сложная имплантация, которая требует подробного снимка челюсти. Ему достаточно будет пройти в соседний кабинет и сделать 3D-снимок, который позволяет врачу построить объёмную модель челюсти с учётом всех индивидуальных особенностей.
А чтобы процедура имплантации, лечения или удаления зуба прошла без стресса, клиент может воспользоваться лечение во сне с помощью седации. Это позволяет решить за один приём сразу несколько стоматологических проблем без страха и переживаний.