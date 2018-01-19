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      Прокуратура Удмуртии удалила «некультурные» элементы с объекта культурного наследия

      08:30, 19 января, 2018
      Аграфена Костромская
      08:30, 19 января, 2018
      Аграфена Костромская
      564
      0
      #Ижевск\n#город\n#Удмуртия
      564
      0

      После вмешательства надзорных органов «Дому Новикова» был возвращён подобающий вид.

      Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Первомайского района Ижевска провела проверку соблюдения требований законодательства при содержании «Дома Новикова». Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

      «Дом Новикова» является объектом культурного наследия федерального значения, построенным в 1820-1823 годах по проекту архитектора Семёна Дудина.

      По данным Прокуратуры Удмуртии, данный дом частично находится в муниципальной собственности и используется управлением образования администрации Ижевска, частично — в собственности ООО «Ижинвест». На северном и южном фасадах здания были установлены кондиционеры, что является нарушением федерального закона «Об объектах культурного наследия». В частности, не допускается ухудшение физического состояния, изменения облика, внесение конструктивных решений в структуру объекта культурного наследия.

      По результатам проведённой проверки прокурором района руководителям управления образования администрации Ижевска и ООО «Ижинвест» внесены представления. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Большая часть кондиционеров демонтирована, один находится в процессе демонтажа.

      08:30, 19 января, 2018
      Аграфена Костромская
      564
      0
      #Ижевск\n#город\n#Удмуртия

       

       

       

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