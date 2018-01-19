Прокуратура Удмуртии удалила «некультурные» элементы с объекта культурного наследия

После вмешательства надзорных органов «Дому Новикова» был возвращён подобающий вид.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Первомайского района Ижевска провела проверку соблюдения требований законодательства при содержании «Дома Новикова». Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

«Дом Новикова» является объектом культурного наследия федерального значения, построенным в 1820-1823 годах по проекту архитектора Семёна Дудина.

По данным Прокуратуры Удмуртии, данный дом частично находится в муниципальной собственности и используется управлением образования администрации Ижевска, частично — в собственности ООО «Ижинвест». На северном и южном фасадах здания были установлены кондиционеры, что является нарушением федерального закона «Об объектах культурного наследия». В частности, не допускается ухудшение физического состояния, изменения облика, внесение конструктивных решений в структуру объекта культурного наследия.

По результатам проведённой проверки прокурором района руководителям управления образования администрации Ижевска и ООО «Ижинвест» внесены представления. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Большая часть кондиционеров демонтирована, один находится в процессе демонтажа.