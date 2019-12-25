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Отпуск за один день

Посещение салона единственной в Ижевске сети тайских спа «Май Тай» как погружение в мир отдыха и расслабления
Дмитрий Стрелков
Журналист
25 декабря 2019
Само слово «спа» происходит от названия бельгийского курорта Спа, который приобрёл популярность во всей Европе из-за своих лечебных вод. Со временем это слово стало нарицательным, им обозначают бальнеологические процедуры. Придя в спа-салон, можно полностью погрузиться в атмосферу, далёкую от шума города. При помощи атрибутики, ароматов, музыки гость может расслабиться и попасть на волны релакса. Корреспондент «Сусанина» Дмитрий Стрелков в беседе с руководителями сети салонов «Май Тай» Денисом и Ольгой Русских узнал о столь приятном, сколь и диковинном для обычного горожанина способе благотворного отдыха.
Ольга Русских
руководитель сети салонов «Май Тай»
Денис Русских
руководитель сети салонов «Май Тай»

Дело в мастере

Первый салон тайского массажа «Май Тай» открылся в Ижевске на улице Карла Либкнехта в 2012 году, 12 декабря ему исполнилось 7 лет.
Второй салон открылся в 2015 году на улице Кирова. В этом же году появился кабинет в санатории «Ува». В начале декабря 2019 года в «Нечкино» открылся спа-центр. Также на начало января запланировано открытие еще одного салона в Ижевске. Такое успешное развитие говорит о главном — востребованности и популярности у гостей салона. Что же привлекает горожан?
У нас в салонах царит особая атмосфера. Все гости, которые приходят к нам на программы, могут отдохнуть в чайной комнате и насладиться чашечкой ароматного чая. Если наши клиенты располагают временем, то они могут расслабиться в тишине, зарядиться энергией умиротворения и спокойствия, которая здесь создана. Наших гостей приятно удивляет даже то, что в салонах можно разуться и ходить босиком, прямо как дома. Такая русско-тайская семья.
Ольга Русских, руководитель сети салонов «Май Тай»
Стоит отметить, что вся косметика, в том числе кокосовое и ароматизированные масла, которые используются для спа-процедур, — натуральные, прямиком из Таиланда.
За 7 лет работы у салонов «Май Тай» появилось очень много постоянных клиентов, которые не только сами посещают наши салоны, но также и дарят своим близким подарочные сертификаты. Это своего рода мини-путешествие для тех, кто не может позволить себе выехать в Таиланд и познакомиться с культурой этой удивительной страны. Наши мастера очень открытые, общительные, они настолько любят людей, что с удовольствием помогут всем гостям погрузиться в незабываемую атмосферу Королевства Таиланд.
Ольга Русских, руководитель сети салонов «Май Тай»
Одно из самых главных преимуществ наших салонов в том, что у нас очень большой выбор мастеров, сейчас их 12, и каждый гость точно сможет найти «своего мастера». Клиентам не нужно ждать долго для того, чтобы записаться к нам в салоны, можно записаться за пару дней.
Денис Русских, руководитель сети салонов «Май Тай»
Перед заключением контракта каждый мастер проходит очень тщательный отбор. Своей задачей руководство «Май Тай» считает поиск не просто тайцев, а сертифицированных мастеров с профессиональным образованием, которые закончили специальную школу в Таиланде. Некоторые из мастеров в «Май Тай» являются потомственными массажистами.

Руководитель «Май Тай» Денис Русских поделился житейскими моментами своих сотрудников.
Вначале их пугает климат, сильные морозы им не нравятся, но при этом тайцы очень любят нашу природу, они радуются как дети, когда впервые видят снег. Наше лето они любят больше, чем жару на своей родине. Говорят, что тут и им комфортнее. Из Таиланда они везут много специй, наша еда для них очень пресная.
Денис Русских, руководитель сети салонов «Май Тай»

Удовольствие от процесса

Не стоит забывать, что столь душевные, открытые и тонко чувствующие люди в первую очередь — настоящие профессионалы и мастера своего дела. Какие же услуги предоставляют они гостям салона? Основные — тайский массаж, спа-программы по уходу за телом, в которых есть, например, обёртывание, скрабирование.
Чем отличается тайский массаж от русского? Конечно, самой философией тайского массажа. Мастера — очень религиозные люди, к каждому клиенту они относятся как к родному человеку. Полностью отдаются во время спа-массажа, когда работа идёт не только с телом, но и на энергетическом уровне.

Тайские мастера работают с энергетическими каналами. Гости после программ выходят окрылёнными. Уже с первого сеанса мастера налаживают этот процесс, организм готов после этого «работать» правильно. Тем более, это важно в том случае, если клиент ведёт малоподвижный образ жизни, подвержен стрессам.
Почти все наши гости говорят, что после массажа выходят обновлённые, будто крылья выросли. Мы сами тоже любим ходить к нашим мастерам на массаж, стараемся регулярно это делать. Действительно, можем подтвердить, что чувствуется их отдача, забота и любовь. После программы, как будто обновляется и тело, и душевное состояние.
Ольга Русских, руководитель сети салонов «Май Тай»
Самая популярная программа в салонах — арома-ойл программа. Невероятно расслабляющая техника на все тело, от кончиков пальцев ног до макушки головы с применением ароматных масел. Эта программа идеально подходит для тех, кто постоянно за рулём, за компьютером. Ещё одна интересная техника для гостей — традиционный тайский массаж. В этом году его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Необычен он тем, что выполняется в тайском кимоно и включает в себя элементы пассивной йоги.
Почему делают в кимоно? В древние времена такой массаж был доступен только королям. Нельзя было прикасаться к телу высокой персоны руками. Массаж пошёл от древней индийской культуры, которую тайцы преобразовали. И если раньше его могли себе позволить лишь высокопоставленные особы, сейчас это доступно каждому. Можно прийти и прочувствовать королевский спа-массаж на себе.

Ещё одна из самых популярных программ — программа с травяными мешочками. Льняные мешочки со сбором целебных тайских трав при нагревании обладают мощным антистрессовым эффектом. Энергия трав, проникая в кожу, напитывает её ценными ингредиентами, укрепляет иммунитет и оказывает прекрасную профилактику простудных заболеваний.

Перед массажем мастера «Май Тай» всегда рекомендуют разогреть тело в фитопаровой кедровой бочке. Это уникальная процедура, которая направлена на выведение лишней жидкости из организма, очищение от шлаков и токсинов. Более того, кедровая фитобочка прекрасно разогревает тело перед массажем.
Те, кто у нас уже был, знают о нашей изюминке – омовении ног перед каждым массажем. Для некоторых гостей это в диковинку, они даже говорят: «Ну, что вы, не надо». На самом деле это особенность, позволяющая познакомиться ближе с человеком, потому что на стопе — проекция всех внутренних органов. Таким образом мастер делает «диагностику», знакомится с «телом» гостя. Более тесный контакт настраивает на одну волну и мастера, и гостя. Потому что массаж — это не в одного. Клиент тоже должен настроиться.
Ольга Русских, руководитель сети салонов «Май Тай»
А ещё в салонах специальные кушетки. Они из натурального дерева и очень широкие, удобные. «Для клиентов это тоже бывает необычно — лечь на королевскую кушетку, «кинг-сайз», — говорит Ольга Русских. — Таких больше нет нигде в Ижевске. Выдержат любого». Дело в том, что при традиционном тайском массаже мастер использует элементы пассивной йоги, что тоже необычно для человека, который никогда не был на сеансе мануальной терапии. Но в «Май Тай» всё мягко. Никогда мастер не навредит клиенту, потому что тонко чувствует состояние человека, как гость настроен на массаж.

Отдых для всех

Какова же ценовая политика в «Май Тай»? Конечно, смотря с чем сравнивать. Есть и русские массажисты, которые берут за час массажа 2 500 рублей, в салонах «Май Тай» цена на массаж всего тела начинается с 2 200 рублей.
Если говорить об эффективности, то даже часа массажа хватает. Или ты три раза за 900 рублей сходишь. Или ты один раз полноценно отдохнёшь. У нас всё ещё такой менталитет в России, это недавно такая культура появилась — профилактика своего здоровья. Не лечение, когда заболел, а концепция-наоборот. Заблаговременная забота о здоровье своего тела.
Ольга Русских, руководитель сети салонов «Май Тай»
А ещё можно прийти не только в одиночку. Салон на улице Карла Либкнехта — самый большой, 200 квадратных метров. Здесь проводят девичники и мини-корпоративы. Небольшие компании до 10 человек могут принять на спа-корпоратив. Прийти можно и вдвоём. Этакий мини-отпуск на двоих, когда спа-массаж проводят для пары. В одной комнате можно сходить на кедровую бочку, сделать массаж и посидеть отдохнуть, попить чай. Весьма романтично и необычно для Ижевска!

Есть в «Май Тай» и программы не только на всё тело, но и на определенные зоны. Например, можно более детально проработать такую проблемную для всех зону, как шейно-воротниковая и спина.

В салоне есть кабинет йоги в гамаках и на ковриках. Занятия либо индивидуальные, либо сплит, для двоих. А вот спа-центр, который находится в «Нечкино», — отличное место для детокса.
Спа-центр находится в отеле на территории гостиничного комплекса. Здесь, на свежем воздухе, в окружении многовековых красивейших сосен время словно останавливается и можно на время забыться и полностью отключиться от городской суеты. В спа-центре «Май Тай» на территории Нечкино гости могут получить тайский-массаж, хамам, джакузи, молочные ванны.
Ольга Русских, руководитель сети салонов «Май Тай»
В салонах «Май Тай» также есть спа-программы для детей до 10 лет. Мастера очень любят детей, всегда бережно с ними обращаются, малыши даже засыпают на таком массаже.

В преддверии новогодних праздников подарить себе или близким людям поход в спа-салоны «Май Тай» — это отличная идея.


Такой оригинальный подарок не столь обыденный, и дарит невероятные эмоции. Ольга Русских отметила, что гости испытывают ощущение «отпуска за один день».

Они попадают в другую атмосферу, даже не понимают, какое сейчас время дня.
Всё здесь создаёт расслабляющую атмосферу уютного отдыха, когда теряется счёт времени. Такой подарок поможет выразить заботу о своём близком и родном человеке. Те, кто получают такой подарок, всегда остаются благодарны тому, кто его сделал. Ведь что можно подарить человеку? Конечно же, заботу, красоту и молодость. Да и оформление самого сертификата в оригинальной шкатулке ручной работы из бамбука — изысканный подарок.
Перед Новым годом у нас проходит акция. Все наши гости, которые покупают подарочные сертификаты, получают возможность стать обладателями билетов в Таиланд. Мы их дарим. Что для этого необходимо сделать? Нужно всего лишь купить подарочный сертификат на сумму от 2100 рублей. Заполните анкету участника, и 31 декабря мы проведём прямой эфир с итогами. Акция действует по 30 декабря.
Ольга Русских, руководитель сети салонов «Май Тай»
Тайский массаж и спа-массаж не являются медицинской услугой.

Автор материала: Дмитрий Стрелков

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