Отпуск за один день

А ещё можно прийти не только в одиночку. Салон на улице Карла Либкнехта — самый большой, 200 квадратных метров. Здесь проводят девичники и мини-корпоративы. Небольшие компании до 10 человек могут принять на спа-корпоратив. Прийти можно и вдвоём. Этакий мини-отпуск на двоих, когда спа-массаж проводят для пары. В одной комнате можно сходить на кедровую бочку, сделать массаж и посидеть отдохнуть, попить чай. Весьма романтично и необычно для Ижевска!



Есть в «Май Тай» и программы не только на всё тело, но и на определенные зоны. Например, можно более детально проработать такую проблемную для всех зону, как шейно-воротниковая и спина.



В салоне есть кабинет йоги в гамаках и на ковриках. Занятия либо индивидуальные, либо сплит, для двоих. А вот спа-центр, который находится в «Нечкино», — отличное место для детокса.

