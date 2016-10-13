От сумы да от тюрьмы не зарекайся
Как путешествующий без денег ижевчанин оказался в тайской тюрьме
Сидя зимним вечером на кухне, порой хочется просмотреть фотографии, сделанные в отпуске, и вспомнить о жарком лете. Чьи-то маленькие мечты сбылись в прошлом сезоне: кому-то повезло выбраться из порой душного, а порой дождливого Ижевска в райские уголки планеты, а кто-то так и просидел в офисе.
Свое лето-2017 ижевчанин Василий Полетаев вспоминает с двоякими чувствами: с улыбкой на лице и мурашками по телу от прожитых в Таиланде приключений. Василий - не обычный путешественник. Он не покупает путевку в турагентстве, и его не ждет сказочный отель с улыбчивыми официантами и меню all inclusive. Наш герой берет рюкзак с необходимыми вещами, минимум денег, добирается до окраины родного города, поднимает руку и отправляется навстречу приключениям. Туда, куда путевки стоят от 30 тысяч рублей, жарко, вкусная еда и другие законы. Впрочем, обо всем по порядку.
Свое лето-2017 ижевчанин Василий Полетаев вспоминает с двоякими чувствами: с улыбкой на лице и мурашками по телу от прожитых в Таиланде приключений. Василий - не обычный путешественник. Он не покупает путевку в турагентстве, и его не ждет сказочный отель с улыбчивыми официантами и меню all inclusive. Наш герой берет рюкзак с необходимыми вещами, минимум денег, добирается до окраины родного города, поднимает руку и отправляется навстречу приключениям. Туда, куда путевки стоят от 30 тысяч рублей, жарко, вкусная еда и другие законы. Впрочем, обо всем по порядку.
Пробный заезд
Василий «заразился» экстремальными путешествиями в 2015 году. Он давно для себя решил, что станет независимым от места проживания и работы. «Я научился зарабатывать в угоду своей идее на рынке ценных бумаг в интернете, консультирую людей по разным сферам жизни, настраиваю рекламу в соцсетях и поисковых системах, создал свою школу гармоничного развития, а в ближайшее время планирую создать свой видеоблог», - говорит путешественник. А еще Василий занимается паркуром и постоянно повышает свои акробатические способности, что несколько раз помогло ему в путешествиях.
Однажды он, имея в кармане две тысячи рублей, купил билет в Абхазию и задержался там на три месяца. Василий рассказал, что южные народы очень гостеприимны и дружелюбны: «И денег давали, и еды давали, то есть вообще проблем не было». Затем было путешествие автостопом из Абхазии к сестре в Турцию. За 9 дней он преодолел 3 тысячи километров по югу России, Южной Осетии, Грузии и Азербайджану.
Погостив в Турции два месяца и заработав на дорогу домой, Василий купил билеты на автобус и добрался до Сочи. Пока наш герой нежился на пляже, ему позвонил друг и предложил подработать на стройке в Димитровграде.
Погостив в Турции два месяца и заработав на дорогу домой, Василий купил билеты на автобус и добрался до Сочи. Пока наш герой нежился на пляже, ему позвонил друг и предложил подработать на стройке в Димитровграде.
Через неделю труда парни попросили у начальства зарплату, однако денег не получили. Им пришлось без денег и еды добираться до Ижевска на попутках.
«Это было еще то путешествие. Потому что в первый раз я прошел пешком 72 километра. Три дня подряд мы шли пешком, потому что ни одна машина не останавливалась. Промежуток между Казанью и Набережными Челнами. Даже деньги показывали, - рассказывает путешественник. – Ни заправок, ни магазинов. Просто идешь три дня. Без еды, без воды. Потом дошли до первой заправки, он там договорился с автобусником, который вёз туристов, он до Ижевска и довёз». Вот так закончилось первое пробное путешествие Василия.
«Это было еще то путешествие. Потому что в первый раз я прошел пешком 72 километра. Три дня подряд мы шли пешком, потому что ни одна машина не останавливалась. Промежуток между Казанью и Набережными Челнами. Даже деньги показывали, - рассказывает путешественник. – Ни заправок, ни магазинов. Просто идешь три дня. Без еды, без воды. Потом дошли до первой заправки, он там договорился с автобусником, который вёз туристов, он до Ижевска и довёз». Вот так закончилось первое пробное путешествие Василия.
Собираем чемоданы
Потом был полугодовой перерыв: спокойная жизнь на родине и общение с сыном от предыдущего брака. Следующее путешествие было запланировано на февраль 2017 года. На этот раз вместе с девушкой.
До встречи с Василием Марина работала в гипермаркете, а по вечерам читала дома книги и даже не представляла, как круто повернется ее жизнь. Благодаря любимому мужчине Марина вышла из «зоны комфорта» - уволилась, научилась зарабатывать в соцсетях, начала заниматься спортом и поддерживать друга во всех его увлечениях.
Ребята составили грандиозный план - добраться до Таиланда и с минимальными затратами посетить все близлежащие страны Азиатского региона: Лаос, Вьетнам, Камбоджу и Малайзию. Однако по стечению обстоятельств туристам удалось увидеть только Таиланд и Малайзию. Зато пережили такое, что обычный человек не увидит за всю свою жизнь.
Ребята составили грандиозный план - добраться до Таиланда и с минимальными затратами посетить все близлежащие страны Азиатского региона: Лаос, Вьетнам, Камбоджу и Малайзию. Однако по стечению обстоятельств туристам удалось увидеть только Таиланд и Малайзию. Зато пережили такое, что обычный человек не увидит за всю свою жизнь.
Навстречу приключениям
Продлилось путешествие около 5 месяцев. Сначала ребята полтора месяца провели в Абхазии. Потом был перелет из Сочи в Москву, а из златоглавой - рейс в Бангкок. Далее путь пролегал через Паттайю, острова Самуи, Пханган, Пхукет, провинцию Краби и, наконец, малайзийский остров Пинанг, где путешественники прожили 2 недели на пляже Манки бич. Затем обратный путь и посещение нескольких северных провинций Таиланда. В каждом городе молодые люди задерживались на несколько дней, изучая местные достопримечательности.
Ночевали где придется: и в хижинах, которые любезно предоставляли местные жители, и в роскошных виллах. В крайнем случае ребята ложились прямо на асфальте в спальнике или на пляже, в Макдональдсе или на вокзале. Кстати, переночевать или даже поселиться на месяц в апартаментах в Таиланде можно очень дешево или вообще бесплатно, предварительно договорившись с хозяевами или арендаторами в интернете через каучсерфинг-сайты.
Ночевали где придется: и в хижинах, которые любезно предоставляли местные жители, и в роскошных виллах. В крайнем случае ребята ложились прямо на асфальте в спальнике или на пляже, в Макдональдсе или на вокзале. Кстати, переночевать или даже поселиться на месяц в апартаментах в Таиланде можно очень дешево или вообще бесплатно, предварительно договорившись с хозяевами или арендаторами в интернете через каучсерфинг-сайты.
Василий и Марина передвигались по стране в основном автостопом. Когда в карманах появлялась валюта, пересаживались на автобусы и поезда, стоимость билетов на которые в пересчете на наши деньги составляла около 70 рублей. Остановившись в городе, туристы брали мопед напрокат – это порядка 350 рублей в день.
Деньги у ребят появлялись после случайных заработков или с ними делились местные жители. По натуре тайцы очень дружелюбны, всегда готовы помочь, накормить и подвезти.
Деньги у ребят появлялись после случайных заработков или с ними делились местные жители. По натуре тайцы очень дружелюбны, всегда готовы помочь, накормить и подвезти.
Еду также можно получить от щедрых тайцев или купить буквально за копейки. К примеру, двухдневный запас фруктов обойдется в 80 рублей.
Экстренный вызов
Во время отдыха Василию сообщили о неотложных делах на родине. При отсутствии финансов перед путешественниками встали два варианта дальнейшего развития событий: автостопом через Китай (для въезда в который нужна виза) или Казахстан. Второй путь предполагал либо длительную поездку, либо затраты на самолет до Москвы и поезд до Ижевска. Пара выбрала первый вариант, потому что он был в разы дешевле.
В тот момент Василий и Марина жили в Бангкоке на огромной вилле вместе с еще 15 такими же путешествующими «дикарями» туристами. В основном это уроженцы России и Украины, но были также испанцы, немцы и выходцы стран бывшего СССР. В этой многонациональной компании ижевчанину рассказали: чтобы побыстрее получить визу в Китай, нужно отправиться на север страны, в город Чиангмай. Жителей там намного меньше, чем в столице Таиланда, и, соответственно, скорость выдачи существенно выше.
Проехав 600 км на попутках до Чиангмая, молодые люди попали на празднование китайского Нового года. Оказалось, что визу сделают только через месяц, а оперативно получить документ можно только в Бангкоке.
Акробатика и другие способы заработать
Времени до окончания тайской визы оставалось немного, у Василия и Марины было буквально 10 дней чтобы покинуть страну. План поменялся: молодые люди решили любым способом заработать деньги на авиаперелет в Россию.
В небольшом Чиангмае нашлась только одна популярная у горожан площадка – у единственного торгового центра. Здесь Василий показывал свои навыки паркура и акробатики, а Марина продавала распечатанные фотографии красивых мест, где они побывали. Цены на них не было, и проходившие мимо кидали в шляпу путешественников сумму, которую не жалко. Чтобы местным было понятнее, ижевчане написали табличку на тайском языке с информацией о том, откуда здесь странные туристы и для чего собирают деньги.
За пять дней Марина и Василий заработали практически всю необходимую на покупку билетов сумму. Оставался всего один, решающий день до закрытия визы, и ребятам оставалось совсем немного, чтобы улететь домой. Однако именно в этот день их поймали таможенные полицейские. Оказалось, что попрошайничать в стране строго запрещено.
Разговаривать с правоохранителями было невозможно из-за языкового барьера: знающих не то что русский, даже английский язык здесь нет. Полицейские и ранее подходили к россиянам, но тогда их просто предупредили и посоветовали покинуть площадь.
В этот раз приехала миграционная полиция: Марину и Василия отвезли в местную тюрьму, забрали все деньги в качестве улик вместе со шляпой. Им на пальцах объяснили, что граждане России нарушили закон и за это полагается штраф 340 рублей. Кроме этого, автоматически аннулируется виза, а далее следует депортация.
Разговаривать с правоохранителями было невозможно из-за языкового барьера: знающих не то что русский, даже английский язык здесь нет. Полицейские и ранее подходили к россиянам, но тогда их просто предупредили и посоветовали покинуть площадь.
В этот раз приехала миграционная полиция: Марину и Василия отвезли в местную тюрьму, забрали все деньги в качестве улик вместе со шляпой. Им на пальцах объяснили, что граждане России нарушили закон и за это полагается штраф 340 рублей. Кроме этого, автоматически аннулируется виза, а далее следует депортация.
Паспорт Василия с отметкой о депортации.
За решеткой
Для урегулирования инцидента вызвали местного переводчика. Он помог сторонам заполнить бумаги, пообещав, что молодые люди проведут за решеткой всего одну ночь. Якобы на следующий день их отвезут в центральный офис в Бангкок и уже оттуда депортируют. Но что-то пошло не так.
Через неделю заключения Марину и Василия перевезли в другой иммиграционный офис в город Чианграй, где продержали еще три дня. Только после этих переездов молодых людей доставили в Бангкок. «Мы подумали: ну всё закончилось. Сейчас мы в посольство обратимся, и все дела решены, - говорит Василий. – Нас в итоге, ничего не объясняя, закрыли, и мы месяц в тюрьме просидели».
Молодые люди общались в тюрьме с помощью записок, которые за деньги передавали охранники.
Кроме героев нашего рассказа, в тюрьме без суда и следствия сидело еще пара сотен человек. Выяснилось, что в Таиланде попасть за решетку можно за что угодно, и если у тебя нет денег - пиши пропало. Будешь сидеть долго, и неясно, выйдешь ли вообще.
Представитель российского посла пришел в тюрьму лишь один раз за месяц, да и то попался на глаза Василию совершенно случайно, когда уже были куплены билеты на авиарейс. «Мы поняли, что российское посольство вообще никак не помогает и надеяться можно только на самого себя. Когда мы с ним общались, он даже не знал, сколько русских людей в тюрьме, он не знал, чем питаются люди, какие проблемы там у людей», - рассказал арестант.
По его словам, условия содержания в тюрьмах Таиланда абсолютно разные. В первой бегали крысы и тараканы размером с палец, грязь, антисанитария. Хотя кормили там лучше, чем в других местах заключения. В меню был не только рис.
Во второй тюрьме, где россиян продержали три дня, они жили, как в пятизвездочном отеле. Всё чисто, разрешали играть в настольные игры. Женская и мужская камеры располагались друг напротив друга, и можно было спокойно общаться.
Представитель российского посла пришел в тюрьму лишь один раз за месяц, да и то попался на глаза Василию совершенно случайно, когда уже были куплены билеты на авиарейс. «Мы поняли, что российское посольство вообще никак не помогает и надеяться можно только на самого себя. Когда мы с ним общались, он даже не знал, сколько русских людей в тюрьме, он не знал, чем питаются люди, какие проблемы там у людей», - рассказал арестант.
По его словам, условия содержания в тюрьмах Таиланда абсолютно разные. В первой бегали крысы и тараканы размером с палец, грязь, антисанитария. Хотя кормили там лучше, чем в других местах заключения. В меню был не только рис.
Во второй тюрьме, где россиян продержали три дня, они жили, как в пятизвездочном отеле. Всё чисто, разрешали играть в настольные игры. Женская и мужская камеры располагались друг напротив друга, и можно было спокойно общаться.
А в третьей тюрьме, в Бангкоке, не было ни тараканов, ни крыс. Камера оказалась довольно чистой, а пару раз в неделю арестантов выпускали на прогулку. Питание было скудным: три раза в день только рис и вареные огурцы.
В мужской камере кроме Василия находились еще около 70 таких же сидельцев. Марине повезло меньше – в её камере набиралось до 180 женщин из разных стран, в основном из Камбоджи, Мьянмы и Лаоса. Были гражданки Англии, Сомали, Китая и Украины. Спали заключенные буквально друг на друге. Марина, в жизни которой самым печальным событием была лишь школьная неразделенная любовь, оказалась не готова к тюремным условиям.
Время в застенках тянулось медленно, Марина была в угнетенном состоянии. Прийти в себя ей помогла девушка из Узбекистана. Они сдружились, играли в карты и постоянно общались. Сокамерница рассказывала о своей судьбе и бедах, и там же отпраздновала свой день рождения.
В мужской камере кроме Василия находились еще около 70 таких же сидельцев. Марине повезло меньше – в её камере набиралось до 180 женщин из разных стран, в основном из Камбоджи, Мьянмы и Лаоса. Были гражданки Англии, Сомали, Китая и Украины. Спали заключенные буквально друг на друге. Марина, в жизни которой самым печальным событием была лишь школьная неразделенная любовь, оказалась не готова к тюремным условиям.
Время в застенках тянулось медленно, Марина была в угнетенном состоянии. Прийти в себя ей помогла девушка из Узбекистана. Они сдружились, играли в карты и постоянно общались. Сокамерница рассказывала о своей судьбе и бедах, и там же отпраздновала свой день рождения.
Были в камере и беременные, и женщины с грудничками на руках, а питались они, как и все остальные, - никаких поблажек. «Ну а в целом, в иммиграционной тюрьме в Бангкоке было хорошее отношение к арестованным - следили за чистотой, приходил доктор раз в неделю, разрешали гулять по территории», - рассказала Марина.
Хочешь зайти в интернет, позвонить, взять вещи из камеры хранения на другом этаже - плати. За любой шаг, за любое действие смотрители просили деньги. Они же продавали сидельцам фрукты и овощи, чтобы те могли разнообразить свое меню.
Хочешь зайти в интернет, позвонить, взять вещи из камеры хранения на другом этаже - плати. За любой шаг, за любое действие смотрители просили деньги. Они же продавали сидельцам фрукты и овощи, чтобы те могли разнообразить свое меню.
По словам Василия, если у тебя нет денег, в тайской тюрьме ты можешь провести несколько лет. Так, один российский бизнесмен стал жертвой обстоятельств. У мужчины, оставшегося без родных, украли все деньги, документы и пластиковые карты. Заплатить он охранникам не мог: для восстановления банковских карт нужны документы. Мужчина написал письма о помощи в посольство и в местную католическую церковь. На обращение ответил только падре: через шесть месяцев, возможно, одна из благотворительных организаций купит ему билет домой.
Кстати, посольства ряда стран выделяют деньги на содержание своих заключенных. Так, представительство Великобритании ежемесячно дает 1,5 тысячи батт (национальная валюта Таиланда) на расходы сограждан, а посольство Германии покупает вещи, продукты.
Кстати, посольства ряда стран выделяют деньги на содержание своих заключенных. Так, представительство Великобритании ежемесячно дает 1,5 тысячи батт (национальная валюта Таиланда) на расходы сограждан, а посольство Германии покупает вещи, продукты.
Дорога домой
Для урегулирования инцидента вызвали местного переводчика. Он помог сторонам заполнить бумаги, пообещав, что молодые люди проведут за решеткой всего одну ночь. Якобы на следующий день их отвезут в центральный офис в Бангкок и уже оттуда депортируют. Но что-то пошло не так. Находясь в бангкокской тюрьме, Василий выложил в соцсети пост с просьбой о помощи, который мгновенно разлетелся по местным СМИ. Он написал, что находится за решеткой и срочно нужны деньги на авиабилеты. По словам путешественника, помогли только родители. Даже друзья лишь спрашивали в комментариях, что случилось, и на этом их поддержка заканчивалась.
У ребят оставалось немного своих денег, которые они успели заработать на улице и спрятать от полиции, часть прислали родители. Этой суммы хватило на самый дешевый билет с конечной точкой в Иркутске. Оттуда путешественники доехали на поезде до Перми, а до Ижевска добрались на попутке.
У ребят оставалось немного своих денег, которые они успели заработать на улице и спрятать от полиции, часть прислали родители. Этой суммы хватило на самый дешевый билет с конечной точкой в Иркутске. Оттуда путешественники доехали на поезде до Перми, а до Ижевска добрались на попутке.
Путешествие №3
В планах Василия и Марины на 2018 год – 100-дневное экстремальное велопутешествие Абхазия-Крым. В Абхазии ребята собираются провести месяц, а после объехать весь Крым. Поедут также «дикарями», но на этот раз
с заначкой на непредвиденный случай. Из своих путешествий Василий делает несколько выводов и советует:
- не бойтесь путешествовать, путешествуйте много и интересно;
- путешествовать можно и без денег;
- изучайте правила и законы каждой страны и берите заначку;
- надеяться можно только на себя, максимум – на близких;
- всегда предупреждайте близких, куда вы едете и где находитесь, а лучше ведите блог в соцсети каждый день;
- оптимально путешествовать в компании 2-3 человек;
- выходите из зоны комфорта - только так можно прочувствовать, что ты живешь, узнать и познать себя и окружающий мир.
с заначкой на непредвиденный случай. Из своих путешествий Василий делает несколько выводов и советует:
- не бойтесь путешествовать, путешествуйте много и интересно;
- путешествовать можно и без денег;
- изучайте правила и законы каждой страны и берите заначку;
- надеяться можно только на себя, максимум – на близких;
- всегда предупреждайте близких, куда вы едете и где находитесь, а лучше ведите блог в соцсети каждый день;
- оптимально путешествовать в компании 2-3 человек;
- выходите из зоны комфорта - только так можно прочувствовать, что ты живешь, узнать и познать себя и окружающий мир.