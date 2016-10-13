Кроме героев нашего рассказа, в тюрьме без суда и следствия сидело еще пара сотен человек. Выяснилось, что в Таиланде попасть за решетку можно за что угодно, и если у тебя нет денег - пиши пропало. Будешь сидеть долго, и неясно, выйдешь ли вообще.



Представитель российского посла пришел в тюрьму лишь один раз за месяц, да и то попался на глаза Василию совершенно случайно, когда уже были куплены билеты на авиарейс. «Мы поняли, что российское посольство вообще никак не помогает и надеяться можно только на самого себя. Когда мы с ним общались, он даже не знал, сколько русских людей в тюрьме, он не знал, чем питаются люди, какие проблемы там у людей», - рассказал арестант.



По его словам, условия содержания в тюрьмах Таиланда абсолютно разные. В первой бегали крысы и тараканы размером с палец, грязь, антисанитария. Хотя кормили там лучше, чем в других местах заключения. В меню был не только рис.



Во второй тюрьме, где россиян продержали три дня, они жили, как в пятизвездочном отеле. Всё чисто, разрешали играть в настольные игры. Женская и мужская камеры располагались друг напротив друга, и можно было спокойно общаться.

