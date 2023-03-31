Производство зависит от промышленных газов так же, как человек от воздуха

Криогенная техника, сравнительно недавно представлявшая интерес для относительно узкого круга специалистов, в настоящее время широко используется практически во всех основных отраслях промышленности, в первую очередь в энергетике, электротехнике, металлургии, сельском хозяйстве. Она также является мощным инструментом современных научных исследований в области физики, биологии, медицины.

Ижевская компания «Криотехника» работает на рынке криогенных резервуаров и оборудования сравнительно недавно, с 2012 года. За чуть более чем 10 лет предприятие выросло из небольшого, фактически отверточного производства, в современную промышленную площадку, где реализуются инновационные проекты и всегда находятся свежие идеи. Сегодня ООО «Криотехника» является надежным поставщиком и партнером десятков компаний как в России, так и за ее пределами.