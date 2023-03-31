Производство зависит от промышленных газов так же, как человек от воздуха
31 марта 2023
Ижевская компания «Криотехника» работает на рынке криогенных резервуаров и оборудования сравнительно недавно, с 2012 года. За чуть более чем 10 лет предприятие выросло из небольшого, фактически отверточного производства, в современную промышленную площадку, где реализуются инновационные проекты и всегда находятся свежие идеи. Сегодня ООО «Криотехника» является надежным поставщиком и партнером десятков компаний как в России, так и за ее пределами.
Газ в деле
Газ в деле
Компания «Криотехника» решает задачи в области хранения, транспортировки и применения промышленных газов, таких как азот, аргон, кислород, водород, гелий и других. В общих чертах номенклатура выпускаемых изделий выглядит следующим образом: передвижные автогазозаправочные станции, моноблоки для всех видов промышленных газов, газификаторы, криогенные установки для наполнения баллонов сжатым газом и теплообменники для испарения криогенных жидкостей. Недавно предприятие освоило выпуск судовых топливных систем на сжиженном природном газе.
Источник: ООО «Криотехника»
Без промышленных газов не обходится пищевая промышленность и сельское хозяйство. Наверняка многие знают, что углекислоту подают в теплицы для ускорения созревания некоторых овощей и фруктов. Среди клиентов компании — предприятия металлообработки, металлургии, строительной и химической отраслей, различные лаборатории. Конечно же, инертные газы идут на нужды медицины. В первую очередь это кислородное оборудование.
Источник: ООО «Криотехника»
От отвертки до инноваций
От отвертки до инноваций
— В 2012 году, на момент старта производства, в компании было два человека. Мы арендовали небольшое помещение на Ижевском авторемонтом заводе, наша выручка составляла около полутора миллионов рублей за год. Начинали мы, фактически, как торговая компания. Закупали в основном китайские комплектующие и отверточным способом получали готовое изделие. За несколько лет «Криотехника» доросла до полноценного производства.
Источник: ru.freepik.com
Источник: ООО «Криотехника»
Согреваем Сибирь
Согреваем Сибирь
В 2021 году компания стала победителем конкурса «Коммерциализация», организованного Фондом содействия инновациям, и получила грант. Средства были направлены на закупку нового современного металлообрабатывающего и вакуумного оборудования, а также на создание лаборатории входного и неразрушающего контроля. Такая модернизация позволила увеличить выпуск инновационной продукции и значительно сократить срок ее производства.
Источник: ООО «Криотехника»
Производительность труда и свежие идеи
Производительность труда и свежие идеи
С 2022 года компания «Криотехника» является участником национального проекта «Повышение производительности труда». В рамках нацпроекта на предприятии проходят занятия по теории и практике бережливого производства, их проводит Региональный центр компетенций. Эксперты РЦК рассказывают, как правильная организация рабочего места помогает производить больше продукции за то же время.
Источник: ООО «Криотехника»
Поиском решений по оптимизации рабочих процессов заняты не только сотрудники инженерно-технической группы, но и рабочие. Буквально два месяца назад мы наградили сотрудников производства. Шестеро человек внесли предложения — как уменьшить затраты и ускорить производство криогенного оборудования и при этом сохранить качество. Одна из идей направлена на унификацию конструкции днищ. Это улучшение позволяет сэкономить 3 часа работы мастера-станочника. Рацпредложение уже запущено в работу.
Практика поощрения инициативных сотрудников на предприятии работает с основания компании. Только за последние полгода принято 11 рационализаторских предложений. Все они успешно применяются.
— Иногда оптимизировать рабочий процесс помогают простейшие решения. Например, раньше мы резали алюминиевый профиль для атмосферных испарителей по одной штуке, потом научились резать по три, то есть, как минимум в два раза ускорили эту операцию.
Источник: ООО «Криотехника»
— Иногда оптимизировать рабочий процесс помогают простейшие решения. Например, раньше мы резали алюминиевый профиль для атмосферных испарителей по одной штуке, потом научились резать по три, то есть, как минимум в два раза ускорили эту операцию.
— Понимая, что любой, даже очень слаженный и профессиональный коллектив, каковым, безусловно, «Криотехника» и является, без привлечения молодых рабочих и специалистов, ждет стагнация, работаем в этом направлении. Сотрудничаем с учреждениями среднего профессионального образования, у нас регулярно проходят практику ребята-сварщики из Ижевского агростроительного техникума. Встречаемся со студентами ИжГТУ, проводим для них экскурсии, рассказываем о возможностях предприятия. Есть случай, когда один студент сначала побывал у нас экскурсии, потом прошел практику, а затем и влился в нашу команду, сейчас работает конструктором.
Цель руководства «Криотехники» — создать на предприятии высокую корпоративную культуру. Здесь оборудованы удобные раздевалки, уютная столовая. Своим сотрудникам завод частично оплачивает посещение спортзала либо полис добровольного медицинского страхования, на выбор.
Для мотивации и поощрения работников проводятся конкурсы профессионального мастерства. В марте прошел конкурс сварщиков, в апреле состоятся соревнования слесарей. Победители получают денежные призы.
— Примерно раз в месяц проводим спортивные мероприятия, с этого года начали участвовать в городской Спартакиаде трудовых коллективов. Уже прошли три этапа — лыжные гонки, шашки и плавание, в общем зачете занимаем шестое место. Я считаю, это хороший результат, и я рад, что наш сравнительно небольшой коллектив смог сформировать дружную команду, которая может конкурировать со сборными крупных организаций Ижевска.
Загранице мы поможем
Загранице мы поможем
— Наша экспортная история стартовала в 2014 году, когда наш маркетолог при настройке контекстной рекламы забыл убрать нужную галочку, и показ наших объявлений начал идти не только по России, но и в странах СНГ. Стали поступать заявки из-за рубежа, собственно, так мы и вышли на внешний рынок.
Источник: ООО «Криотехника»
— Я считаю, это неплохой результат, с учетом того, что нам, например, очень сложно конкурировать с китайскими производителями на азиатском рынке. Мы работаем по российским ГОСТам, которые предъявляют повышенные требования к оборудованию, работающему под избыточным давлением, соответственно, изделие получается более металлоемким и дорогим.
— В конце прошлого года приняли участие в бизнес-миссии в Астану, мероприятие организовал Российский Экспортный Центр. Конкурсный отбор для командировки в Казахстан был строгий: прошли всего 12 промышленных компаний. В Астане провели 10 встреч с предприятиями республики. Заключили предварительное соглашение на поставку нашего оборудования казахскому производителю бесшовных труб и арматуры.
Также благодаря помощи специалистов Центра поддержки экспорта в ноябре 2022 года мы зарегистрировались на маркетплейсе Alibaba. Еще, правда, ничего не продали, но мы относимся к этому спокойно, рассматривая пока размещение на этой площадке как имиджевое мероприятие. Но просмотры идут, значит, интерес к нашей продукции есть, надеемся, в скором времени пойдут и продажи.
Трамплин импортозамещения
Трамплин импортозамещения
— Мы стремимся к технологической независимости и полной локализации производства на своей площадке. Стать независимыми от импорта решили примерно два года назад. Причина – логистические риски из-за ковида.
Источник: ООО «Криотехника»
Источник: ООО «Криотехника»
С 2012 года компания реализовала более 2 750 проектов по модернизации оборудования промышленных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений здравоохранения в России, Беларуси, Казахстане и других странах СНГ. Предприятие входит в тройку лидеров в России по производству рамп и поставкам газификаторов.
Источник: ООО «Криотехника»
Говоря о перспективах, отмечу, что на ближайший год предприятие заказами обеспечено. Планировать на более продолжительное время сложно, во-первых, в силу специфики нашей продукции, ведь чаще всего это уникальные по задачам изделия. Во-вторых, ситуация в экономике действительно непростая и неизвестно, будут ли в ближайшее время стартовать крупные инфраструктурные и производственные процессы.
Но если обрисовать в целом наш вектор развития, то мы хотели бы, не побоюсь громких слов, создать предприятие, которое и после нас, десятилетиями, а может и столетиями, работало и развивалось на благо нашей республики и страны.