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Производство зависит от промышленных газов так же, как человек от воздуха

Генеральный директор ижевской компании «Криотехника» рассказал о новых горизонтах для российской промышленности в условиях санкций, и существуют ли пределы достижения максимальной производительности труда
Андрей Поносов
журналист
31 марта 2023

Криогенная техника, сравнительно недавно представлявшая интерес для относительно узкого круга специалистов, в настоящее время широко используется практически во всех основных отраслях промышленности, в первую очередь в энергетике, электротехнике, металлургии, сельском хозяйстве. Она также является мощным инструментом современных научных исследований в области физики, биологии, медицины.

Ижевская компания «Криотехника» работает на рынке криогенных резервуаров и оборудования сравнительно недавно, с 2012 года. За чуть более чем 10 лет предприятие выросло из небольшого, фактически отверточного производства, в современную промышленную площадку, где реализуются инновационные проекты и всегда находятся свежие идеи. Сегодня ООО «Криотехника» является надежным поставщиком и партнером десятков компаний как в России, так и за ее пределами.
Сергей Тарасов
генеральный директор ООО «Криотехника»
Как государственная поддержка помогает развиваться отечественному бизнесу, есть ли новые горизонты у российской промышленности в условиях санкций и существуют ли пределы достижения максимальной производительности труда — об этом «Сусанин» побеседовал с генеральным директором предприятия Сергеем Тарасовым.

Газ в деле

Компания «Криотехника» решает задачи в области хранения, транспортировки и применения промышленных газов, таких как азот, аргон, кислород, водород, гелий и других. В общих чертах номенклатура выпускаемых изделий выглядит следующим образом: передвижные автогазозаправочные станции, моноблоки для всех видов промышленных газов, газификаторы, криогенные установки для наполнения баллонов сжатым газом и теплообменники для испарения криогенных жидкостей. Недавно предприятие освоило выпуск судовых топливных систем на сжиженном природном газе.

Источник: ООО «Криотехника»

— Современное производство зависит от промышленных газов так же, как человек от воздуха. Если говорить о наших заказчиках в нефтедобывающей и нефтесервисной отраслях, то мы поставляли оборудование на такие проекты, как «Ямал-СПГ», наши рампы работают на месторождениях крупнейших нефтяных компаний, напрямую или опосредованно изделия «Криотехники» поставляются на объекты таких гигантов, как Газпром, Росатом, КамАЗ.

Без промышленных газов не обходится пищевая промышленность и сельское хозяйство. Наверняка многие знают, что углекислоту подают в теплицы для ускорения созревания некоторых овощей и фруктов. Среди клиентов компании — предприятия металлообработки, металлургии, строительной и химической отраслей, различные лаборатории. Конечно же, инертные газы идут на нужды медицины. В первую очередь это кислородное оборудование.

Источник: ООО «Криотехника»

— С начала пандемии и по сегодняшний день мы оснастили кислородными резервуарами сотни больниц в половине регионов нашей страны, были поставки в Беларусь и Казахстан, Азербайджан, Армению. Надеемся, наши изделия помогли спасти немало жизней.

От отвертки до инноваций

— В 2012 году, на момент старта производства, в компании было два человека. Мы арендовали небольшое помещение на Ижевском авторемонтом заводе, наша выручка составляла около полутора миллионов рублей за год. Начинали мы, фактически, как торговая компания. Закупали в основном китайские комплектующие и отверточным способом получали готовое изделие. За несколько лет «Криотехника» доросла до полноценного производства.

Источник: ru.freepik.com

Сейчас ООО «Криотехника» работает на двух производственных площадках, на предприятии трудятся 65 сотрудников. Выручка компании за 2020-2022 годы составила 1 миллиард рублей, доля экспорта в общем объеме продаж достигает 20 процентов. За последние 3 года компанией было уплачено налогов и сборов в бюджеты всех уровней на сумму 229 миллионов рублей.

Источник: ООО «Криотехника»

— Часть прибыли мы тратим на благотворительность, помогаем двум благотворительным фондам, являемся спонсором Федерации лыжных гонок Удмуртии, поддерживаем детский спорт.

Согреваем Сибирь

В 2021 году компания стала победителем конкурса «Коммерциализация», организованного Фондом содействия инновациям, и получила грант. Средства были направлены на закупку нового современного металлообрабатывающего и вакуумного оборудования, а также на создание лаборатории входного и неразрушающего контроля. Такая модернизация позволила увеличить выпуск инновационной продукции и значительно сократить срок ее производства.

Источник: ООО «Криотехника»

— Специфика нашего производства в том, что практически каждое крупное изделие является если не уникальным, то штучным, потому что «заточено» под выполнение конкретных задач, необходимых заказчику. Например, сейчас мы выпускаем атмосферные испарители, которые используются в том числе для газификации небольших населенных пунктов, куда невозможно или нецелесообразно прокладывать трубопроводы. Весной завершаем заказ для известной российской нефтегазовой компании. Собираем крупные атмосферные СПГ-испарители, которые могут газифицировать 2 000 литров сжиженного природного газа в час. Партия оборудования из 32 штук отправится в Томскую область в населенные пункты Бакчар, Тегульдет и Подгорное, которые пока не имеют доступа к трубопроводному газу. Испарители станут частью системы хранения, переработки и газификации сжиженного природного газа. И уже скоро 1500 человек получат в свои дома газ для отопления и бытовых нужд.

Производительность труда и свежие идеи

С 2022 года компания «Криотехника» является участником национального проекта «Повышение производительности труда». В рамках нацпроекта на предприятии проходят занятия по теории и практике бережливого производства, их проводит Региональный центр компетенций. Эксперты РЦК рассказывают, как правильная организация рабочего места помогает производить больше продукции за то же время.

Источник: ООО «Криотехника»

— Внедрять «бережливое производство» будем ближайшие 3 года. Сейчас мы адаптировали цех по производству атмосферных испарителей. Затем поэтапно «бережливыми» сделаем и другие производственные площадки. Задача по нацпроекту — повышение производительности труда предприятия не менее 5% ежегодно.

Поиском решений по оптимизации рабочих процессов заняты не только сотрудники инженерно-технической группы, но и рабочие. Буквально два месяца назад мы наградили сотрудников производства. Шестеро человек внесли предложения — как уменьшить затраты и ускорить производство криогенного оборудования и при этом сохранить качество. Одна из идей направлена на унификацию конструкции днищ. Это улучшение позволяет сэкономить 3 часа работы мастера-станочника. Рацпредложение уже запущено в работу.

Практика поощрения инициативных сотрудников на предприятии работает с основания компании. Только за последние полгода принято 11 рационализаторских предложений. Все они успешно применяются.

— Иногда оптимизировать рабочий процесс помогают простейшие решения. Например, раньше мы резали алюминиевый профиль для атмосферных испарителей по одной штуке, потом научились резать по три, то есть, как минимум в два раза ускорили эту операцию.

Источник: ООО «Криотехника»

Практика поощрения инициативных сотрудников на предприятии работает с основания компании. Только за последние полгода принято 11 рационализаторских предложений. Все они успешно применяются.

— Иногда оптимизировать рабочий процесс помогают простейшие решения. Например, раньше мы резали алюминиевый профиль для атмосферных испарителей по одной штуке, потом научились резать по три, то есть, как минимум в два раза ускорили эту операцию.
Где взять золотые руки
Несмотря на то что «Криотехника» относится к предприятиям малого бизнеса, кадровый вопрос здесь стоит так же остро, как и на крупных заводах. Сейчас действительно сложно найти даже хорошего сварщика, не говоря уже об инженерах. Как справляется предприятие с этим вызовом? Продолжит Сергей Тарасов.

— Понимая, что любой, даже очень слаженный и профессиональный коллектив, каковым, безусловно, «Криотехника» и является, без привлечения молодых рабочих и специалистов, ждет стагнация, работаем в этом направлении. Сотрудничаем с учреждениями среднего профессионального образования, у нас регулярно проходят практику ребята-сварщики из Ижевского агростроительного техникума. Встречаемся со студентами ИжГТУ, проводим для них экскурсии, рассказываем о возможностях предприятия. Есть случай, когда один студент сначала побывал у нас экскурсии, потом прошел практику, а затем и влился в нашу команду, сейчас работает конструктором.

Цель руководства «Криотехники» — создать на предприятии высокую корпоративную культуру. Здесь оборудованы удобные раздевалки, уютная столовая. Своим сотрудникам завод частично оплачивает посещение спортзала либо полис добровольного медицинского страхования, на выбор.

Для мотивации и поощрения работников проводятся конкурсы профессионального мастерства. В марте прошел конкурс сварщиков, в апреле состоятся соревнования слесарей. Победители получают денежные призы.

— Примерно раз в месяц проводим спортивные мероприятия, с этого года начали участвовать в городской Спартакиаде трудовых коллективов. Уже прошли три этапа — лыжные гонки, шашки и плавание, в общем зачете занимаем шестое место. Я считаю, это хороший результат, и я рад, что наш сравнительно небольшой коллектив смог сформировать дружную команду, которая может конкурировать со сборными крупных организаций Ижевска.

Загранице мы поможем

— Наша экспортная история стартовала в 2014 году, когда наш маркетолог при настройке контекстной рекламы забыл убрать нужную галочку, и показ наших объявлений начал идти не только по России, но и в странах СНГ. Стали поступать заявки из-за рубежа, собственно, так мы и вышли на внешний рынок.

Источник: ООО «Криотехника»

Сегодня география поставок криогенного оборудования компании насчитывает 7 стран, в том числе Казахстан, Беларусь, Киргизию, Туркменистан, Узбекистан. Последние несколько лет доля экспортной выручки в общем объеме продаж колеблется в пределах от 13 до 20 процентов. В денежном выражении это около 1,2 млн долларов.

— Я считаю, это неплохой результат, с учетом того, что нам, например, очень сложно конкурировать с китайскими производителями на азиатском рынке. Мы работаем по российским ГОСТам, которые предъявляют повышенные требования к оборудованию, работающему под избыточным давлением, соответственно, изделие получается более металлоемким и дорогим.
Тем не менее экспортное направление компания рассматривает как одно из основных в стратегии своего развития. С 2014 года «Криотехника» сотрудничает с республиканским Центром поддержки экспорта, представлена в международных выставках и бизнес-миссиях для расширения портфеля зарубежных заказов.

— В конце прошлого года приняли участие в бизнес-миссии в Астану, мероприятие организовал Российский Экспортный Центр. Конкурсный отбор для командировки в Казахстан был строгий: прошли всего 12 промышленных компаний. В Астане провели 10 встреч с предприятиями республики. Заключили предварительное соглашение на поставку нашего оборудования казахскому производителю бесшовных труб и арматуры.

Также благодаря помощи специалистов Центра поддержки экспорта в ноябре 2022 года мы зарегистрировались на маркетплейсе Alibaba. Еще, правда, ничего не продали, но мы относимся к этому спокойно, рассматривая пока размещение на этой площадке как имиджевое мероприятие. Но просмотры идут, значит, интерес к нашей продукции есть, надеемся, в скором времени пойдут и продажи.

Трамплин импортозамещения

— Мы стремимся к технологической независимости и полной локализации производства на своей площадке. Стать независимыми от импорта решили примерно два года назад. Причина – логистические риски из-за ковида.

Источник: ООО «Криотехника»

Если ранее комплектующие и сырье импортировали из Китая, то сейчас, благодаря поддержке республики и федерации, закупили оборудование и запустили новый цех по производству криогенных сосудов. Стремимся конкурировать по стоимости с азиатской продукцией. Кроме того, из-за санкций с февраля 2022 года был потерян доступ к сырью и комплектующим из западных стран. Я считаю, что внешние ограничения, которые сейчас существуют, действительно стимулируют развитие и рост отечественной промышленности.

Источник: ООО «Криотехника»

Накопленный опыт и знания сегодня позволяют «Криотехнике» производить оборудование по любому техническому заданию. При изготовлении используются современные качественные материалы и надежные проверенные комплектующие. Продукция соответствует всем стандартам, утвержденным как в России, так и за рубежом, имеет сертификаты соответствия и задекларирована.

С 2012 года компания реализовала более 2 750 проектов по модернизации оборудования промышленных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений здравоохранения в России, Беларуси, Казахстане и других странах СНГ. Предприятие входит в тройку лидеров в России по производству рамп и поставкам газификаторов.

Источник: ООО «Криотехника»

— Мы ведем проекты от этапа разработки до введения в эксплуатацию и последующего сервисного обслуживания. Наши клиенты экономят до 80% на стоимости газа, а рабочие на производстве пользуются безопасным, надежным, современным и удобным в эксплуатации оборудованием.
Планы и перспективы
— Резюмируя, скажу, что сегодня завод «Криотехника» обладает достаточным кадровым, производственным и технологическим потенциалом, который позволяет за короткий период времени осваивать производство новых типов криогенной техники, сочетать изготовление опытных образцов с выпуском серийного оборудования.

Говоря о перспективах, отмечу, что на ближайший год предприятие заказами обеспечено. Планировать на более продолжительное время сложно, во-первых, в силу специфики нашей продукции, ведь чаще всего это уникальные по задачам изделия. Во-вторых, ситуация в экономике действительно непростая и неизвестно, будут ли в ближайшее время стартовать крупные инфраструктурные и производственные процессы.

Но если обрисовать в целом наш вектор развития, то мы хотели бы, не побоюсь громких слов, создать предприятие, которое и после нас, десятилетиями, а может и столетиями, работало и развивалось на благо нашей республики и страны.

Автор материала: Андрей Поносов
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