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Тёплое место

Немногие знают, что в Удмуртии расположена одна из крупнейших в России компаний, производящих тепловую технику: электрические конвекторы, инфракрасные обогреватели, тепловые завесы и т.д. В этом материале мы постараемся исправить это упущение.

Источник: ООО «ИЗТТ»

Константин Ижболдин
журналист
28 декабря 2023
Ещё в начале 20 века в большинстве домов дореволюционной России домашний уют создавала обычная и всем привычная печь на дровах, а городским жителям - легендарная печка-буржуйка. Система отопления, место приготовления пищи, водонагреватель - всё сочеталось в жарком раскаленном очаге. Именно домашний очаг во все времена был центром притяжения домочадцев, местом общения. Позднее технический прогресс позволил создавать комфортные климатические условия для человека в любой точке планеты - от Заполярья до экваториальной Африки. Мощная тепловая пушка поможет обогреться в брезентовой палатке в самый лютый мороз, а кондиционер спасет от нестерпимой жары, когда на улице +45 в тени. Всё это обеспечивает климатическое оборудование, которым оснащаются офисные и производственные помещения. Да и во многих домохозяйствах теплотехника стала привычным явлением. И спрос растет неуклонно. Об этом, в частности, говорят показатели Ижевского завода тепловой техники, где уже 16 лет производят профильную продукцию.

Продукция климатического назначения

Ассортимент выпускаемых изделий крайне разнообразен. Число моделей в общей сумме превышает 2,5 тысяч единиц.

Источник: ООО «ИЗТТ»

Это электрические пушки, электрические, газовые, дизельные и водяные теплогенераторы, инфракрасные обогреватели, тепловентиляторы, воздушные завесы, дестратификаторы, электрические конвекторы и водонагреватели накопительного типа, а еще бактерицидные рециркуляторы и многое другое. К примеру, сегодня каждая вторая тепловая завеса в России производится именно в Ижевске. После ухода с российского рынка зарубежных производителей климат-техники из Италии, Голландии, Польши объемы производства на Ижевском заводе резко выросли. Стоит отметить, что, помимо самого Ижевска, филиал открыт в городе Киржач Владимирской области и в самое ближайшее время заработает производственная площадка в соседнем Сарапуле. Импортозамещение растет стремительно. К примеру, это производство промышленных водяных тепловентиляторов. Доля отечественных материалов и комплектующих, применяемых при выпуске данного прибора, превысила 70%. Спрос на мощные тепловентиляторы в стране и за рубежом весьма высокий, так как они обеспечивают отопление больших промышленных помещений.  И это один лишь пример импортозамещения в действии.  

Помимо удовлетворения внутреннего спроса, предприятие активно поставляет товары за границу. Сейчас экспорт охватывает 37 стран.

Источник: ООО «ИЗТТ»

Если говорить об объемах выпуска в 2023 году по ижевской площадке, мы планируем закрыть год, произведя более 600 тысяч единиц техники. Это примерно на 15-20% выше, чем те объемы, которые мы произвели в прошлом году. Наш завод освоил широчайший спектр теплового  оборудования, и примечательно, что мы не фокусируемся только на приборах для промышленности, коммерческих зданий, но и производим огромное количество техники для наших граждан, которые используют их в быту.
В первую очередь можно отметить электрические конвекторы. В 2023 году мы поставим очередной рекорд по объемам выпуска этой продукции. В октябре выпущено рекордное количество конвекторов – более 100 тысяч штук. Конвекторы используются повсеместно в квартирах, домах, на дачах, в гаражах, каких-то технических помещениях. Нет тех мест, где бы не использовались конвекторы как источник очень комфортного и эффективного обогрева этих помещений.
Важно здесь отметить, что на знаковых объектах республики, таких как новое здание международного аэропорта, который строится под Ижевском, всё тепловое оборудование будет нашего производства. ИЗТТ и вся продукция, которую мы производим, с гордостью носит знак «Сделано в Удмуртии».

Михаил Снигирев, руководитель коммерческого отдела ИЗТТ

Предприятие полного цикла

Здесь всё технологично. Логистика производственных помещений выстроена оптимально – никаких лишних движений, функционал на нужном уровне. Это и есть проявление бережливого производства, когда каждый сотрудник на своем месте, необходимый инструмент под рукой, процесс изготовления идет четко по графику. Участие предприятия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» позволило значительно оптимизировать рабочие процессы и увеличить выпуск продукции. 

Источник: ООО «ИЗТТ»

Бережливое производство у нас внедрено фактически с основания предприятия. Мы постоянно в этом проекте варимся, крутимся, привносим изменения. Целая служба, проектные команды для этого созданы. Этими экономически выверенными проектами достигаются маленькие победы, которые приводят к большим изменениям и глобальному росту.
Предприятие у нас полного цикла - от идеи до воплощения продукции. На нашем заводе производятся все операции - от заготовки детали до готового изделия на полке у клиентов. Сборка изделий происходит на пяти сборочных конвейерах. В сутки собираем до двух тысяч изделий. Весь процесс: не только сборки, но и каждой операции - выстроен и рассчитан по нормо-часам и трудоемкости. Это зашито в компьютерную программу, вся информация выводится на мониторы. Каждый работник видит, с каким тактом ему нужно трудиться, чтобы успеть за тактом всего сборочного конвейера, выдавать точное по плану количество изделий.

Сергей Кашин, директор производства ИЗТТ
На Ижевском заводе теплотехники синхронно работают 8 производственных участков. Металлообработка, штамповка, покраска комплектующих деталей, оперативная полиграфия производятся на высокотехнологичных станках и оборудовании, сделанном в Германии, Италии, Швейцарии, Турции и Японии. Отдельного внимания заслуживают сборочный цех и участок контроля качества. К примеру, на сборочной площадке сотрудники в короткое время переключаются на сборку другого изделия, если пришел срочный заказ. Здесь умеют оперативно и профессионально перестраиваться с сохранением качества продукции на выходе. На предприятии налажена эффективная работа контролеров на участке конвейерной сборки. Здесь каждое изделие включается, и проводится проверка основных характеристик, также проверяются все крепления и геометрические параметры, визуально оценивается каждое, без исключения, изделие.

Источник: ООО «ИЗТТ»

Проверяем, чтобы все провода были закручены, не было царапин и вмятин. Дальше включаю пост, проверяю на сопротивление. Сопротивление есть, значит, можно дальше включать пушку.
- Бывает, случается брак?
- Случается. Мы отбраковываем, и бригадиры переделывают. Снова приносят на проверку. Мы для этого и работаем, чтобы не пропустить брак.
- Какие условия труда привлекают здесь?
- Коллектив, в первую очередь, нравится, и сама работа, потому что она очень интересная. Много чего узнаешь, когда появляются новые изделия. Стабильность и заработная плата, конечно, имеют ключевое значение.

Светлана Пластинина, контролер участка сборки ИЗТТ
Работаем на высокоточных станках. Режем металл, делаем заготовки для тепловой техники. В итоге на выходе получается качественная теплотехника: инфракрасные обогреватели, газовые пушки, тепловые пушки квадратные и круглые, различных модификаций. Всё для людей, всё, что используется в быту.
Лично для меня самое главное здесь – стабильность. Она была с самого первого дня моей работы в ИЗТТ. Например, не было никогда, чтобы задержки были по выдаче зарплаты. И условия труда с каждым годом только улучшаются.

Олег Галеев, оператор лазерного станка ИЗТТ

Источник: ООО «ИЗТТ»

До запуска изделия в массовое производство его тщательно проверяют по всем параметрам сотрудники Контрольно-испытательного комплекса. В этом подразделении выстроена многоступенчатая система контроля качества. Во-первых, проверяются все партии комплектующих деталей и материалов еще до начала сборочного процесса. Затем между каждой производственной операцией детали проходят выборочный контроль. И, разумеется, уже готовые приборы оценивают технические специалисты Контрольно-испытательного комплекса в испытательных лабораториях. Сотрудники выборочно тестируют изделия на работоспособность. Если выявлен хоть один недочет, полностью проверяется вся партия.

В процессе проектирования и разработки наших изделий конечным этапом являются квалификационные испытания. Мы проверяем соответствие всех технических характеристик в указанных технических условиях. И только после проведения положительных испытаний изделия могут допускаться к серийному производству. Случаются моменты, когда изделие нужно доработать. Конструкторы принимают решение, вносят изменения совместно с технологами, после чего производятся повторные или дополнительные испытания. И только потом принимается решение о запуске изделия в серийное производство.
У нас также имеется специальная звукоизоляционная студия, в которой проверяется уровень шума, издаваемый тепловой техникой.


Павел Салин, руководитель Контрольно-испытательного комплекса ИЗТТ

Расширение производства



Источник: ООО «ИЗТТ»

Ижевский завод тепловой техники прочно занял лидерские позиции на рынке климатического оборудования России. Именно ИЗТТ в 2007 году стал стартовой площадкой торгово-производственного холдинга «Русклимат». За это время все ключевые показатели от объемов производства до числа рабочих мест многократно выросли. В связи с неуклонно растущим спросом на тепловую технику отечественного производства планы у руководства ТПХ «Русклимат» - амбициозные. На очереди – запуск нового инвестиционного проекта, который усилит развитие отраслевого сектора и в целом промышленности региона. Речь идет о Технопарке «ИКСЭл-Сарапул». На его базе скоро заработает «ИЗТТ- Сарапул». Завод будет специализироваться на проектировании, производстве, поставке и сервисном обслуживании теплового оборудования.

С Удмуртией нас связывает очень многое. Это регион, где мы в 2007 году начали свою производственную деятельность на Ижевском заводе тепловой техники. На сегодняшний день заканчивается строительство еще 4 новых заводов в Сарапуле. В прошлом году мы с главой Удмуртской Республики Александром Владимировичем Бречаловым подписали соглашение и начали строить там промышленный технопарк. Это Территория опережающего социально-экономического развития. В декабре 2023 года мы приступили к монтажу оборудования. В Сарапуле в начале 2024 года состоится открытие новых 4-х инновационных заводов. Предстоит праздничная церемония официального открытия.
Михаил Тимошенко, председатель Совета директоров ТПХ «Русклимат»

Источник: ООО «ИЗТТ»

Налоговые показатели
По итогам производственной и торговой деятельности в 2023 году ООО «ИЗТТ» перечислит налоги в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на общую сумму 1 186 765 тысяч рублей, в том числе в федеральный бюджет - 550 736 тысяч рублей, бюджет УР - 258 764 тысяч рублей, внебюджетные фонды (страховые взносы) - 219 940 тысяч рублей.

Источник: nalog.gov.ru


Автор материала: Константин Ижболдин
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