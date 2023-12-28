Тёплое место

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Если говорить об объемах выпуска в 2023 году по ижевской площадке, мы планируем закрыть год, произведя более 600 тысяч единиц техники. Это примерно на 15-20% выше, чем те объемы, которые мы произвели в прошлом году. Наш завод освоил широчайший спектр теплового оборудования, и примечательно, что мы не фокусируемся только на приборах для промышленности, коммерческих зданий, но и производим огромное количество техники для наших граждан, которые используют их в быту.

В первую очередь можно отметить электрические конвекторы. В 2023 году мы поставим очередной рекорд по объемам выпуска этой продукции. В октябре выпущено рекордное количество конвекторов – более 100 тысяч штук. Конвекторы используются повсеместно в квартирах, домах, на дачах, в гаражах, каких-то технических помещениях. Нет тех мест, где бы не использовались конвекторы как источник очень комфортного и эффективного обогрева этих помещений.

Важно здесь отметить, что на знаковых объектах республики, таких как новое здание международного аэропорта, который строится под Ижевском, всё тепловое оборудование будет нашего производства. ИЗТТ и вся продукция, которую мы производим, с гордостью носит знак «Сделано в Удмуртии».



