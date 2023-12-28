Тёплое место
Немногие знают, что в Удмуртии расположена одна из крупнейших в России компаний, производящих тепловую технику: электрические конвекторы, инфракрасные обогреватели, тепловые завесы и т.д. В этом материале мы постараемся исправить это упущение.
Источник: ООО «ИЗТТ»
Константин Ижболдин
журналист
28 декабря 2023
28 декабря 2023
Ещё в начале 20 века в большинстве домов дореволюционной России домашний уют создавала обычная и всем привычная печь на дровах, а городским жителям - легендарная печка-буржуйка. Система отопления, место приготовления пищи, водонагреватель - всё сочеталось в жарком раскаленном очаге. Именно домашний очаг во все времена был центром притяжения домочадцев, местом общения. Позднее технический прогресс позволил создавать комфортные климатические условия для человека в любой точке планеты - от Заполярья до экваториальной Африки. Мощная тепловая пушка поможет обогреться в брезентовой палатке в самый лютый мороз, а кондиционер спасет от нестерпимой жары, когда на улице +45 в тени. Всё это обеспечивает климатическое оборудование, которым оснащаются офисные и производственные помещения. Да и во многих домохозяйствах теплотехника стала привычным явлением. И спрос растет неуклонно. Об этом, в частности, говорят показатели Ижевского завода тепловой техники, где уже 16 лет производят профильную продукцию.
Продукция климатического назначения
Ассортимент выпускаемых изделий крайне разнообразен. Число моделей в общей сумме превышает 2,5 тысяч единиц.
Источник: ООО «ИЗТТ»
Это электрические пушки, электрические, газовые, дизельные и водяные теплогенераторы, инфракрасные обогреватели, тепловентиляторы, воздушные завесы, дестратификаторы, электрические конвекторы и водонагреватели накопительного типа, а еще бактерицидные рециркуляторы и многое другое. К примеру, сегодня каждая вторая тепловая завеса в России производится именно в Ижевске. После ухода с российского рынка зарубежных производителей климат-техники из Италии, Голландии, Польши объемы производства на Ижевском заводе резко выросли. Стоит отметить, что, помимо самого Ижевска, филиал открыт в городе Киржач Владимирской области и в самое ближайшее время заработает производственная площадка в соседнем Сарапуле. Импортозамещение растет стремительно. К примеру, это производство промышленных водяных тепловентиляторов. Доля отечественных материалов и комплектующих, применяемых при выпуске данного прибора, превысила 70%. Спрос на мощные тепловентиляторы в стране и за рубежом весьма высокий, так как они обеспечивают отопление больших промышленных помещений. И это один лишь пример импортозамещения в действии.
Помимо удовлетворения внутреннего спроса, предприятие активно поставляет товары за границу. Сейчас экспорт охватывает 37 стран.
Помимо удовлетворения внутреннего спроса, предприятие активно поставляет товары за границу. Сейчас экспорт охватывает 37 стран.
Источник: ООО «ИЗТТ»
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Если говорить об объемах выпуска в 2023 году по ижевской площадке, мы планируем закрыть год, произведя более 600 тысяч единиц техники. Это примерно на 15-20% выше, чем те объемы, которые мы произвели в прошлом году. Наш завод освоил широчайший спектр теплового оборудования, и примечательно, что мы не фокусируемся только на приборах для промышленности, коммерческих зданий, но и производим огромное количество техники для наших граждан, которые используют их в быту.
В первую очередь можно отметить электрические конвекторы. В 2023 году мы поставим очередной рекорд по объемам выпуска этой продукции. В октябре выпущено рекордное количество конвекторов – более 100 тысяч штук. Конвекторы используются повсеместно в квартирах, домах, на дачах, в гаражах, каких-то технических помещениях. Нет тех мест, где бы не использовались конвекторы как источник очень комфортного и эффективного обогрева этих помещений.
Важно здесь отметить, что на знаковых объектах республики, таких как новое здание международного аэропорта, который строится под Ижевском, всё тепловое оборудование будет нашего производства. ИЗТТ и вся продукция, которую мы производим, с гордостью носит знак «Сделано в Удмуртии».
В первую очередь можно отметить электрические конвекторы. В 2023 году мы поставим очередной рекорд по объемам выпуска этой продукции. В октябре выпущено рекордное количество конвекторов – более 100 тысяч штук. Конвекторы используются повсеместно в квартирах, домах, на дачах, в гаражах, каких-то технических помещениях. Нет тех мест, где бы не использовались конвекторы как источник очень комфортного и эффективного обогрева этих помещений.
Важно здесь отметить, что на знаковых объектах республики, таких как новое здание международного аэропорта, который строится под Ижевском, всё тепловое оборудование будет нашего производства. ИЗТТ и вся продукция, которую мы производим, с гордостью носит знак «Сделано в Удмуртии».
Предприятие полного цикла
Здесь всё технологично. Логистика производственных помещений выстроена оптимально – никаких лишних движений, функционал на нужном уровне. Это и есть проявление бережливого производства, когда каждый сотрудник на своем месте, необходимый инструмент под рукой, процесс изготовления идет четко по графику. Участие предприятия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» позволило значительно оптимизировать рабочие процессы и увеличить выпуск продукции.
Источник: ООО «ИЗТТ»
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Бережливое производство у нас внедрено фактически с основания предприятия. Мы постоянно в этом проекте варимся, крутимся, привносим изменения. Целая служба, проектные команды для этого созданы. Этими экономически выверенными проектами достигаются маленькие победы, которые приводят к большим изменениям и глобальному росту.
Предприятие у нас полного цикла - от идеи до воплощения продукции. На нашем заводе производятся все операции - от заготовки детали до готового изделия на полке у клиентов. Сборка изделий происходит на пяти сборочных конвейерах. В сутки собираем до двух тысяч изделий. Весь процесс: не только сборки, но и каждой операции - выстроен и рассчитан по нормо-часам и трудоемкости. Это зашито в компьютерную программу, вся информация выводится на мониторы. Каждый работник видит, с каким тактом ему нужно трудиться, чтобы успеть за тактом всего сборочного конвейера, выдавать точное по плану количество изделий.
Предприятие у нас полного цикла - от идеи до воплощения продукции. На нашем заводе производятся все операции - от заготовки детали до готового изделия на полке у клиентов. Сборка изделий происходит на пяти сборочных конвейерах. В сутки собираем до двух тысяч изделий. Весь процесс: не только сборки, но и каждой операции - выстроен и рассчитан по нормо-часам и трудоемкости. Это зашито в компьютерную программу, вся информация выводится на мониторы. Каждый работник видит, с каким тактом ему нужно трудиться, чтобы успеть за тактом всего сборочного конвейера, выдавать точное по плану количество изделий.
На Ижевском заводе теплотехники синхронно работают 8 производственных участков. Металлообработка, штамповка, покраска комплектующих деталей, оперативная полиграфия производятся на высокотехнологичных станках и оборудовании, сделанном в Германии, Италии, Швейцарии, Турции и Японии. Отдельного внимания заслуживают сборочный цех и участок контроля качества. К примеру, на сборочной площадке сотрудники в короткое время переключаются на сборку другого изделия, если пришел срочный заказ. Здесь умеют оперативно и профессионально перестраиваться с сохранением качества продукции на выходе. На предприятии налажена эффективная работа контролеров на участке конвейерной сборки. Здесь каждое изделие включается, и проводится проверка основных характеристик, также проверяются все крепления и геометрические параметры, визуально оценивается каждое, без исключения, изделие.
Источник: ООО «ИЗТТ»
Проверяем, чтобы все провода были закручены, не было царапин и вмятин. Дальше включаю пост, проверяю на сопротивление. Сопротивление есть, значит, можно дальше включать пушку.
- Бывает, случается брак?
- Случается. Мы отбраковываем, и бригадиры переделывают. Снова приносят на проверку. Мы для этого и работаем, чтобы не пропустить брак.
- Какие условия труда привлекают здесь?
- Коллектив, в первую очередь, нравится, и сама работа, потому что она очень интересная. Много чего узнаешь, когда появляются новые изделия. Стабильность и заработная плата, конечно, имеют ключевое значение.
Светлана Пластинина, контролер участка сборки ИЗТТ
- Бывает, случается брак?
- Случается. Мы отбраковываем, и бригадиры переделывают. Снова приносят на проверку. Мы для этого и работаем, чтобы не пропустить брак.
- Какие условия труда привлекают здесь?
- Коллектив, в первую очередь, нравится, и сама работа, потому что она очень интересная. Много чего узнаешь, когда появляются новые изделия. Стабильность и заработная плата, конечно, имеют ключевое значение.
Светлана Пластинина, контролер участка сборки ИЗТТ
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Работаем на высокоточных станках. Режем металл, делаем заготовки для тепловой техники. В итоге на выходе получается качественная теплотехника: инфракрасные обогреватели, газовые пушки, тепловые пушки квадратные и круглые, различных модификаций. Всё для людей, всё, что используется в быту.
Лично для меня самое главное здесь – стабильность. Она была с самого первого дня моей работы в ИЗТТ. Например, не было никогда, чтобы задержки были по выдаче зарплаты. И условия труда с каждым годом только улучшаются.
Лично для меня самое главное здесь – стабильность. Она была с самого первого дня моей работы в ИЗТТ. Например, не было никогда, чтобы задержки были по выдаче зарплаты. И условия труда с каждым годом только улучшаются.
Источник: ООО «ИЗТТ»
До запуска изделия в массовое производство его тщательно проверяют по всем параметрам сотрудники Контрольно-испытательного комплекса. В этом подразделении выстроена многоступенчатая система контроля качества. Во-первых, проверяются все партии комплектующих деталей и материалов еще до начала сборочного процесса. Затем между каждой производственной операцией детали проходят выборочный контроль. И, разумеется, уже готовые приборы оценивают технические специалисты Контрольно-испытательного комплекса в испытательных лабораториях. Сотрудники выборочно тестируют изделия на работоспособность. Если выявлен хоть один недочет, полностью проверяется вся партия.
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В процессе проектирования и разработки наших изделий конечным этапом являются квалификационные испытания. Мы проверяем соответствие всех технических характеристик в указанных технических условиях. И только после проведения положительных испытаний изделия могут допускаться к серийному производству. Случаются моменты, когда изделие нужно доработать. Конструкторы принимают решение, вносят изменения совместно с технологами, после чего производятся повторные или дополнительные испытания. И только потом принимается решение о запуске изделия в серийное производство.
У нас также имеется специальная звукоизоляционная студия, в которой проверяется уровень шума, издаваемый тепловой техникой.
У нас также имеется специальная звукоизоляционная студия, в которой проверяется уровень шума, издаваемый тепловой техникой.
Расширение производства
Источник: ООО «ИЗТТ»
Ижевский завод тепловой техники прочно занял лидерские позиции на рынке климатического оборудования России. Именно ИЗТТ в 2007 году стал стартовой площадкой торгово-производственного холдинга «Русклимат». За это время все ключевые показатели от объемов производства до числа рабочих мест многократно выросли. В связи с неуклонно растущим спросом на тепловую технику отечественного производства планы у руководства ТПХ «Русклимат» - амбициозные. На очереди – запуск нового инвестиционного проекта, который усилит развитие отраслевого сектора и в целом промышленности региона. Речь идет о Технопарке «ИКСЭл-Сарапул». На его базе скоро заработает «ИЗТТ- Сарапул». Завод будет специализироваться на проектировании, производстве, поставке и сервисном обслуживании теплового оборудования.
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С Удмуртией нас связывает очень многое. Это регион, где мы в 2007 году начали свою производственную деятельность на Ижевском заводе тепловой техники. На сегодняшний день заканчивается строительство еще 4 новых заводов в Сарапуле. В прошлом году мы с главой Удмуртской Республики Александром Владимировичем Бречаловым подписали соглашение и начали строить там промышленный технопарк. Это Территория опережающего социально-экономического развития. В декабре 2023 года мы приступили к монтажу оборудования. В Сарапуле в начале 2024 года состоится открытие новых 4-х инновационных заводов. Предстоит праздничная церемония официального открытия.
Источник: ООО «ИЗТТ»
Налоговые показатели
По итогам производственной и торговой деятельности в 2023 году ООО «ИЗТТ» перечислит налоги в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на общую сумму 1 186 765 тысяч рублей, в том числе в федеральный бюджет - 550 736 тысяч рублей, бюджет УР - 258 764 тысяч рублей, внебюджетные фонды (страховые взносы) - 219 940 тысяч рублей.
Источник: nalog.gov.ru