Ижевск, спалённый пожаром

Полыхала уже вся Базарная улица, следом за ней Куренная (Красная), Старая (Карла Маркса). Огонь добрался до окраины посёлка — горы, где теперь стоит Свято-Михайловский собор, а в 1810 году там находилось первое кладбище Ижевского посёлка и деревянная Троицкая церковь.

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Огонь пожирал надгробные кресты и затем охватил стоящий на горе храм. В это время в центре посёлка, где сейчас стоит собор Александра Невского, от жара плавился 130-пудовый колокол церкви Ильи Пророка. По преданию, этот святой вознёсся на небеса на горящей колеснице.



К утру огонь стих. Выгорели все пять улиц нагорной части посёлка. По данным историка и краеведа Олега Севрюкова, пожар уничтожил 172 частных и 2 казённых дома, склад провианта и две деревянные церкви. Посёлок был практически полностью уничтожен. Убытки составили почти 105 тыс. рублей. Например, вспомогательный работник при приёме на завод получал 118 рублей, которых должно было хватить на постройку дома и прокорм в течение четырёх месяцев.