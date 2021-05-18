Ижевск, спалённый пожаром
Юрий Абашев
журналист
журналист
18 мая 2021
Источник: ГУ МЧС по Удмуртской Республике
Доподлинно неизвестно, какая погода стояла в посёлке Ижевский завод 18 мая 1810 года. Была ли она как нынче — знойная, или же как обычно — не туда и не сюда. Что мы знаем точно — дул сильный ветер, а ещё что к утру 19 мая большая часть посёлка была уничтожена большим ижевским пожаром.
Уничтожая город
Самый масштабный ижевский пожар начался в ночь с 18 на 19 мая по старому стилю. По сохранившимся архивным данным, возгорание произошло в нижней части улицы Базарной, ныне носящей имя Максима Горького. Огонь возник в доме мастеровой вдовы Прасковьи Добрыниной.
Примерная точка, откуда начался пожар
Злополучный ветер, дувший с юго-запада, начал стремительно перекидывать пламя с одной избы на другую. Молодой заводской посёлок в начале XIX века был сплошь деревянным. Ни о какой пожарной охране тогда и речи не было. Спасение горящих было делом рук самих горящих.
«Люди метались в страхе от одного строения к другому, не зная, что предпринять. Кто-то пытался заливать огонь водой из ведер, кто-то брался за багры и лопаты. Женщины обходили с иконами еще неохваченные огнем строения. Но ничего не помогало», — рассказывает голос диктора, звучащий из диорамы в пожарно-спасательном музее Ижевска.
«Люди метались в страхе от одного строения к другому, не зная, что предпринять. Кто-то пытался заливать огонь водой из ведер, кто-то брался за багры и лопаты. Женщины обходили с иконами еще неохваченные огнем строения. Но ничего не помогало», — рассказывает голос диктора, звучащий из диорамы в пожарно-спасательном музее Ижевска.
Полыхала уже вся Базарная улица, следом за ней Куренная (Красная), Старая (Карла Маркса). Огонь добрался до окраины посёлка — горы, где теперь стоит Свято-Михайловский собор, а в 1810 году там находилось первое кладбище Ижевского посёлка и деревянная Троицкая церковь.
Огонь пожирал надгробные кресты и затем охватил стоящий на горе храм. В это время в центре посёлка, где сейчас стоит собор Александра Невского, от жара плавился 130-пудовый колокол церкви Ильи Пророка. По преданию, этот святой вознёсся на небеса на горящей колеснице.
К утру огонь стих. Выгорели все пять улиц нагорной части посёлка. По данным историка и краеведа Олега Севрюкова, пожар уничтожил 172 частных и 2 казённых дома, склад провианта и две деревянные церкви. Посёлок был практически полностью уничтожен. Убытки составили почти 105 тыс. рублей. Например, вспомогательный работник при приёме на завод получал 118 рублей, которых должно было хватить на постройку дома и прокорм в течение четырёх месяцев.
Огонь пожирал надгробные кресты и затем охватил стоящий на горе храм. В это время в центре посёлка, где сейчас стоит собор Александра Невского, от жара плавился 130-пудовый колокол церкви Ильи Пророка. По преданию, этот святой вознёсся на небеса на горящей колеснице.
К утру огонь стих. Выгорели все пять улиц нагорной части посёлка. По данным историка и краеведа Олега Севрюкова, пожар уничтожил 172 частных и 2 казённых дома, склад провианта и две деревянные церкви. Посёлок был практически полностью уничтожен. Убытки составили почти 105 тыс. рублей. Например, вспомогательный работник при приёме на завод получал 118 рублей, которых должно было хватить на постройку дома и прокорм в течение четырёх месяцев.
Поиски виновных
На следующий день началось расследование причин пожара. Установлена точка его возникновения. До наших дней дошли разные версии случившегося.
«К трагедии могло привести неосторожное обращение с огнём, что как тогда, так и сегодня является главным источником возгораний. Однако изучая архивы, историки склонились к версии, что это был поджог. Возможно, кто-то из завистливых соседей мастеровой вдовы мог пойти на такой шаг», — рассказала сотрудница пожарно-спасательного музея Ижевска Ирина Верижникова.
«К трагедии могло привести неосторожное обращение с огнём, что как тогда, так и сегодня является главным источником возгораний. Однако изучая архивы, историки склонились к версии, что это был поджог. Возможно, кто-то из завистливых соседей мастеровой вдовы мог пойти на такой шаг», — рассказала сотрудница пожарно-спасательного музея Ижевска Ирина Верижникова.
Ижевский посёлок после пожарища
Источник: ГУ МЧС по Удмуртской Республике
Главным виновником следствие признало начальника завода — майора Вильгельма Шейдемана. Уроженец Гамбурга был нелюбим на заводе. Он отстранил от дел первого ижевского архитектора Семёна Дудина, который вскоре умер, а его семья осталась в долгах, а затем устроил для себя коррупционный рай на производстве.
Источник: Национальный музей Удмуртской Республики
С зарплаты каждого рабочего Шейдман кроил себе долю малую. Но главным пунктом обвинения стало расхищение заводским начальником пожарного инструмента, который был так необходим в борьбе с огнём.
Гамбургский казнокрад выплатил 169,5 тыс. рублей и получил 17 лет лишения свободы с отбыванием срока в казанской тюрьме.
Гамбургский казнокрад выплатил 169,5 тыс. рублей и получил 17 лет лишения свободы с отбыванием срока в казанской тюрьме.
Эхо большого пожара
«Деревянность» заводского посёлка позволила его жителям в короткий срок восстановить утраченное жильё. Заводское начальство приказало выделить каждому мастеровому-погорельцу необходимое количество брёвен для отстройки домов. Также пострадавшим выделялась небольшая сумма на обустройство быта.
Леса вокруг пруда начали рубить, сволакивать к берегу, а затем сплавлять по воде в центр посёлка. Одним из мест заготовки древесины для восстановления посёлка стало устье реки Иж, где она перетекает в пруд. Сегодня этот район известен нам под названием Воложка.
Леса вокруг пруда начали рубить, сволакивать к берегу, а затем сплавлять по воде в центр посёлка. Одним из мест заготовки древесины для восстановления посёлка стало устье реки Иж, где она перетекает в пруд. Сегодня этот район известен нам под названием Воложка.
Сплав брёвен по воде
Источник: Сарапульский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
Бытует версия, что это причудливое название образовано от способа доставки дерева к воде — волочить, сволакивать. Есть и шуточная версия. Дровосеки в перерыве между работой вырезали ложки, а когда столовый прибор был готов, работяга вскакивал и кричал — «во, ложка!».
Ещё одним следом большого ижевского пожара можно считать собор Александра Невского, Троицкую церковь и кладбище при ней.
Катастрофа оставила город без объектов культа, что для той эпохи было, мягко говоря, неприятно. Также стоит отметить, что храмы в те годы выполняли роль органов ЗАГС, в них регистрировали родившихся, умерших, брачующихся, шло гражданское делопроизводство.
«Настоятель сгоревшей Пророко-Ильинской церкви, просветитель и священник Захарий Лятушевич, инициировал возведение на месте, где стоял его подопечный храм, собора, который освятят в честь святого Александра Невского. Строительство здания закончилось лишь в 1823 году», — поделилась Ирина Верижникова.
Катастрофа оставила город без объектов культа, что для той эпохи было, мягко говоря, неприятно. Также стоит отметить, что храмы в те годы выполняли роль органов ЗАГС, в них регистрировали родившихся, умерших, брачующихся, шло гражданское делопроизводство.
«Настоятель сгоревшей Пророко-Ильинской церкви, просветитель и священник Захарий Лятушевич, инициировал возведение на месте, где стоял его подопечный храм, собора, который освятят в честь святого Александра Невского. Строительство здания закончилось лишь в 1823 году», — поделилась Ирина Верижникова.
Источник: tehne.com
Источник: vk.com/kak_zhil_izhevsk
Уничтоженная Троицкая церковь, стоявшая на горе, тоже получила новую жизнь в виде каменной часовни, которую построили в 1810 году на перекрёстке нынешних улиц Удмуртской и Советской. При ней открыли одноимённое кладбище. Злая ирония истории заключается в том, что и это кладбище будет уничтожено, но уже в XX веке.
Большой ижевский пожар показал, что посёлок нуждается в огнеборцах. Но всё же урок заводское начальство не усвоило, пожарная команда не была создана, а стихия не заставила себя долго ждать.
Новый пожар вспыхивает в 1816 году. Но и в этот раз начальство бездействует.
Лишь роковая ночь с 18 на 19 марта 1834 года, когда пламя уничтожило центральную часть недавно выстроенного главного корпуса оружейного завода вместе со станками и курантами, привела к созданию первой пожарной команды на Ижевском заводе.
Большой ижевский пожар показал, что посёлок нуждается в огнеборцах. Но всё же урок заводское начальство не усвоило, пожарная команда не была создана, а стихия не заставила себя долго ждать.
Новый пожар вспыхивает в 1816 году. Но и в этот раз начальство бездействует.
Лишь роковая ночь с 18 на 19 марта 1834 года, когда пламя уничтожило центральную часть недавно выстроенного главного корпуса оружейного завода вместе со станками и курантами, привела к созданию первой пожарной команды на Ижевском заводе.
Сегодня, спустя 211 лет после большого пожара, на страже Ижевска стоит семь частей федеральной противопожарной службы, в которых работает более 300 человек личного состава и свыше 30 единиц техники. Помимо этого, у крупных предприятий города имеются свои огнеборцы.
Освящение пожарной дружины перед Александро-Невским собором, 1909 год
Источник: vk.com/kak_zhil_izhevsk
Также с 1 марта 2021 года в квартирах новых домов в обязательном порядке должны устанавливаться автономные пожарные извещатели.
Меры безопасности, а также осторожное обращение с огнём, сокращают как количество возгораний, так и их масштаб. Однако несмотря на то, что повторение событий двухвековой давности сегодня маловероятно, ЧС, подобные сгоревшему лесу у Сидоровых Гор 17 мая, напоминают нам, что однажды приручив огонь, мы навсегда останемся за него в ответе.